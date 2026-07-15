Argentina revive una leyenda de México 86 al volver a vestir de azul frente a Inglaterra

El relato sostiene que, antes del partido de cuartos de final contra Inglaterra, Argentina consiguió en Tepito las camisetas azules con las que Diego Armando Maradona marcó el llamado "Gol del Siglo" con la "Mano de Dios".

Aunque nunca se ha identificado quién las confeccionó, la versión ha sido difundida durante años por integrantes del cuerpo técnico y por el entonces tercer portero argentino Héctor Miguel Zelada, quien jugaba en el Club América y conocía el barrio.

Sin embargo, cuatro décadas y diez Mundiales después, la leyenda sigue circulando en Tepito entre comerciantes que crecieron con ella y otros que la conocieron años más tarde.

Para Ricardo Espinosa, de 58 años, la historia nunca ha sido motivo de duda, pues la ha escuchado "de toda la vida" y cree que encaja con el ingenio que caracteriza a Tepito.

"El barrio siempre se ha caracterizado por eso, por fabricar cosas, por conseguir cosas que en otro lado no puedes conseguir", señala a EFE el comerciante, quien trabaja ahí desde los 17 años.

Según se cuenta en el barrio, dice, Zelada conectó a la selección argentina con la persona de Tepito que podía resolver la falta de camisetas.

Más que una leyenda, Espinosa insiste en que se trata de "un hecho real", aunque reconoce que, hasta ahora, nadie ha podido dar con esa persona que "sacó del problema a Argentina" en 1986.

Aun así, considera que el episodio terminó convirtiéndose en "un logro más del barrio", pero subraya que el verdadero mérito pertenece a quien estuvo detrás de esas camisetas.

Christian Saavedra, de 39 años, conoció la historia hace apenas unos cinco años, cuando comenzó a difundirse en reportajes de la televisión argentina.

Pero también está convencido de que ocurrió y cree que demuestra cómo el fútbol puede convertir una pequeña anécdota en una leyenda que sigue creciendo con el tiempo.

"La historia es especial, porque imagínate, no tienes uniforme y vas a un barrio bravo a conseguir tus playeras y luego quedas campeón, pues agarra más fuerza", resalta.

Además, dice que esta leyenda les beneficia "porque hay más ventas, viene más gente" a la emblemática calle Aztecas, famosa por sus locales de jerseys futboleros.

Entre los clientes, asegura, cada vez hay más extranjeros que llegan buscando las camisetas retro de sus selecciones, pero hechas en Tepito.

"Argentinos, ingleses (...) ellos tienen la posibilidad de comprarse una playera allá, pero la quieren de aquí. Y eso es lo padre (especial) que tiene el barrio", destaca.

Mientras la camiseta usada por Maradona en aquel partido fue subastada por millones de dólares, en Tepito los comerciantes defienden el valor de las réplicas porque permiten que cualquiera pueda vestir los colores de una selección.

"No cualquier persona se puede comprar una playera de 3.000 pesos (unos 170 dólares)", dice Espinosa, al señalar que "con esa misma cantidad de dinero se llevan 60, 70 playeras".

A unas calles, una réplica de la camiseta azul de Maradona cuelga sola, iluminada sobre un muro blanco, en la exposición 'Tepito en la cancha', de la Galería José María Velasco.

Ya no espera un comprador, forma parte de 'La otra selección', obra del artista Alfonso Zárate, inspirada en la leyenda de que "Argentina fue campeón con una camiseta no original hecha en Tepito".

"Con la piratería moderna se democratiza la afición", plantea el texto curatorial, que retoma esta leyenda para hablar del costo de pertenecer al fútbol contemporáneo.