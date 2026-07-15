Frenkie de Jong, lesionado y oficialmente de vacaciones

De Jong acudió este lunes a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, coincidiendo con el inicio de pretemporada del primer equipo para someterse a pruebas médicas en la rodilla. Y algunas informaciones han asegurado que el neerlandés tiene afectado el ligamento y que podría estar varios meses de baja.

Sin embargo, el Barça no ha informado sobre la dolencia que sufre De Jong, entre otras cosas porque, para hacerlo, necesita contar con el permiso del jugador, aún de vacaciones y al que le restan dos semanas para incorporarse a los entrenamientos con el grupo.

Sin embargo, todo apunta a que no podrá empezar la pretemporada con normalidad. Y es que el centrocampista azulgrana disputó el Mundial con un aparatoso vendaje para proteger su rodilla y forzó para poder jugar con su selección, lo que podría haber agravado seriamente su lesión.

"La rodilla está un poco afectada, pero ya lo estaba antes del partido y estoy bien", explicó el propio Frenkie de Jong tras golear en la fase de grupos a Suecia (5-1), en un partido en el que al neerlandés se le vio aplicándose hielo en su rodilla tras ser sustituido. Una situación a la que el jugador restó importancia en su momento.