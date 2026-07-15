La Liga brasileña se reanuda pendiente del futuro de Neymar tras el parón por el Mundial

El 'Brasileirão' vuelve con el Palmeiras como líder destacado de la clasificación, con 41 puntos, siete más que su inmediato perseguidor, el Flamengo, aunque el cuadro de Río de Janeiro tiene un partido menos.

El Santos será precisamente el encargado de dar el pistoletazo de salida a la segunda mitad del torneo local con su visita a la cancha del Botafogo.

El conjunto paulista está apenas un punto por encima de los puestos de descenso a la segunda división y necesita sumar para alejar los fantasmas de la temporada pasada, cuando se libró del infierno in extremis.

Sin embargo, el técnico Cuca no podrá contar con Neymar, quien disfruta de unos días de vacaciones tras experimentar un nuevo sinsabor con la selección brasileña, que cayó en los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica ante Noruega (1-2).

El 10 se despidió, además, de la Canarinha, 130 partidos después de su debut con la absoluta.

Parte de la hinchada y leyendas como Ronaldo Názario ya han pedido al exjugador del FC Barcelona que reconsidere su retirada del combinado nacional.

'Ney' guarda silencio. Tras el fracaso en la que fue su cuarta participación en un Mundial, se fue de vacaciones con su familia a Disneyland y luego participó en un torneo de póker en Las Vegas.

Con las cartas, tampoco cuajó una buena actuación y fue eliminado a las primeras de cambio, perdiendo 10.000 dólares correspondientes a la inscripción ('buy-in'), ya que no pudo entrar en los puestos de cobro, según la prensa local.

Se espera que el atacante de 34 años se reincorpore a las actividades del grupo a partir del viernes, con lo que se perderá el encuentro frente al Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río.

Neymar tiene contrato hasta el final de temporada, es decir, hasta diciembre próximo, y el club confía en que lo cumpla, en medio del runrún generado en los medios de comunicación, que evitan confirmar la presencia del delantero de cara a este segundo semestre.

El otro partido del jueves enfrentará a Vitória y Vasco da Gama en el Barradão de Salvador. Ya el viernes habrá otros dos compromisos: Fluminense-Bragantino y Mirassol-Gremio.

En el fin de semana habrá un vacío para no competir con el desenlace del Mundial, ya que el sábado se disputará el partido por el tercer puesto y el domingo, la gran final, donde España espera a Argentina o Inglaterra.

La decimonovena fecha del Campeonato Brasileño solo concluirá entre el martes y el jueves de la próxima semana, cuando entrarán en liza Palmeiras y Flamengo, que jugarán a domicilio contra Coritiba y Chapecoense, respectivamente.

16.07: Botafogo-Santos y Vitória-Vasco.

17.07: Fluminense-Bragantino y Mirassol-Gremio.

21.07: Atlético Mineiro-Bahía.

22.07: Coritiba-Palmeiras, São Paulo-Athletico Paranaense, Internacional-Cruzeiro y Chapecoense-Flamengo.