El día 36 del Mundial, en 5 claves

Argentina ha bordeado la derrota en el Mundial 2026 casi en cada eliminatoria, pero siempre ha reaccionado a tiempo para medirse en la final a España, este domingo en Nueva York. A Cabo Verde, en dieciseisavos, lo ganó 3-2 en la prórroga; a la selección de Egipto le levantó un 0-2 en contra para imponerse también por 3-2 en octavos y a Suiza también la venció por 3-1 en el tiempo extra en cuartos. Este miércoles también debió reponerse a un marcador adverso. “Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad. Cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea", explicó su entrenador, Lionel Scaloni.

El sueño de Lamine Yamal, el duelo en la final del Mundial contra Lionel Messi, ya es una realidad. Han pasado casi 19 años de aquella icónica foto, en la que el astro argentino, entonces en el Barcelona, bañaba al jugador español, entonces un bebé con apenas unos meses, para un calendario solidario. Una imagen para la historia, como lo será el choque generacional que los medirá a ambos por la cima del Mundial. “Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima”, expresó Lamine Yamal en una entrevista a DAZN cuando le mostraron la foto.

Nadie ha marcado más goles ya en este Mundial que la selección de Argentina, con 19 tantos a favor, once de ellos en sus cuatro eliminatorias y ocho anotados por Lionel Messi. Ni nadie ha recibido menos tantos que España, con un solo gol encajado a lo largo de sus siete encuentros en el torneo. Nada más Bélgica, por medio de Charles De Keteleare en los cuartos de final, ha sido capaz de batir a Unai Simón, que sostuvo su marco a cero ante Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal y Francia.

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, quedó en el medio de la crítica por su derrota en la semifinal contra Argentina, por su conservador plan final que fue doblegado por su rival, cuando mandaba por 1-0 en el marcador. “No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", dijo al final del choque.