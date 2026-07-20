Fútbol Internacional
20 de julio de 2026 a la - 12:40

El Rangers escocés debutará en el campo del Jagiellonia polaco en la tercera ronda previa

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Madrid, 20 jul (EFE).- El Rangers escocés debutará en el campo del Jagiellonia Bialystok polaco dentro de la ruta principal de la tercera ronda de clasificación de la Liga Europa 2026-2027, en la que el Salzburgo austríaco se medirá al ganador de la eliminatoria entre el Hajduk Split croata y el Pafos chipriota.

Por EFE

La UEFA celebró este lunes el sorteo de los emparejamientos. Los partidos de ida se jugarán el 6 de agosto y los de vuelta el día 13.

Larne (NIR) / Estrella Roja (SRB) - Iberia 1999 Tbilisi (GEO) / Slovan Bratislava (SVK)

Mjällby AIF (SUE) / Lincoln Red Imps (GIB) - Omonia (CYP) / Kairat Almaty (KAZ)

Sabah FC (AZE) / KuPS Kuopio (FIN) - Levski Sofia (BUL) / Universidad Craiova (RUM)

Ararat-Armenia (ARM) / Shamrock Rovers (IRL) - Egnatia (ALB) / Celje (SVN)

Aarhus (DEN) / KKS Lech Poznań (POL) - KÍ Klaksvík (FRO) / Kauno Žalgiris (LTU)

Thun (SUI) / GNK Dinamo (CRO) - Víkingur Reykjavík (ISL) / Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

Tromsø IL (NOR) / FC Hradec Králové (CZE) - Beşiktaş (TUR) / Midtjylland (DEN)

Jagiellonia Białystok (POL) - Rangers (SCO)

Dynamo Kyiv (UKR) / PAOK (GRE) - Hammarby IF (SWE) / Anderlecht (BEL)

HNK Hajduk Split (CRO) / Pafos (CYP) - Salzburgo (AUT)

St. Gallen 1879 (SUI) / Benfica (POR) - Sturm Graz (AUT) / Heart of Midlothian FC (SCO)

Sheriff Tiraspol (MDA) / Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Qarabağ (AZE) / CSKA Sofia (BUL)

Twente (NED) / Ferencvárosi TC (HUN) - Fenerbahçe (TUR) / Górnik Zabrze (POL).