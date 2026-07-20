El Rangers escocés debutará en el campo del Jagiellonia polaco en la tercera ronda previa

La UEFA celebró este lunes el sorteo de los emparejamientos. Los partidos de ida se jugarán el 6 de agosto y los de vuelta el día 13.
Larne (NIR) / Estrella Roja (SRB) - Iberia 1999 Tbilisi (GEO) / Slovan Bratislava (SVK)
Mjällby AIF (SUE) / Lincoln Red Imps (GIB) - Omonia (CYP) / Kairat Almaty (KAZ)
Sabah FC (AZE) / KuPS Kuopio (FIN) - Levski Sofia (BUL) / Universidad Craiova (RUM)
Ararat-Armenia (ARM) / Shamrock Rovers (IRL) - Egnatia (ALB) / Celje (SVN)
Aarhus (DEN) / KKS Lech Poznań (POL) - KÍ Klaksvík (FRO) / Kauno Žalgiris (LTU)
Thun (SUI) / GNK Dinamo (CRO) - Víkingur Reykjavík (ISL) / Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)
Tromsø IL (NOR) / FC Hradec Králové (CZE) - Beşiktaş (TUR) / Midtjylland (DEN)
Jagiellonia Białystok (POL) - Rangers (SCO)
Dynamo Kyiv (UKR) / PAOK (GRE) - Hammarby IF (SWE) / Anderlecht (BEL)
HNK Hajduk Split (CRO) / Pafos (CYP) - Salzburgo (AUT)
St. Gallen 1879 (SUI) / Benfica (POR) - Sturm Graz (AUT) / Heart of Midlothian FC (SCO)
Sheriff Tiraspol (MDA) / Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Qarabağ (AZE) / CSKA Sofia (BUL)
Twente (NED) / Ferencvárosi TC (HUN) - Fenerbahçe (TUR) / Górnik Zabrze (POL).