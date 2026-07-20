FundéuRAE: “la apoteosis”, no “el apoteosis”

Con alguna frecuencia se pueden encontrar en las noticias de los medios de comunicación frases como las siguientes: “Para el apoteosis del fin de fiesta, se reservó la canción que da título a su último álbum”, “El apoteosis llegará a las 18:00, con la cabalgata que contará con cinco carrozas” o “Es la historia de la génesis y el apoteosis de un gran amor fracasado”.

Sin embargo, tal como recoge el “Diccionario de la lengua española”, el término “apoteosis” es femenino en todas sus acepciones.

Cabe señalar que el uso del artículo masculino no se justifica porque “apoteosis” empiece por el sonido de /a/ tónica, pues no es así en este caso, es decir, el acento no recae sobre esa vocal, como sí ocurre en “el agua”, “el águila” o “el hambre”, sino sobre la segunda “o”.

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir “Para la apoteosis del fin de fiesta, se reservó la canción que da título a su último álbum”, “La apoteosis llegará a las 18:00, con la cabalgata que contará con cinco carrozas” y “Es la historia de la génesis y la apoteosis de un gran amor fracasado”.

Asimismo, es preciso indicar que esta voz no lleva tilde en la segunda “o”, ya que es llana acabada en ese, por lo que en una frase como “Apoteósis de la afición con la llegada del equipo al estadio” lo apropiado habría sido escribir “apoteosis”, sin tilde.

Por último, se recuerda que el adjetivo derivado de este sustantivo tiene dos formas apropiadas: “apoteósico” y “apoteótico”, aunque esta última se emplea más raramente, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”.

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