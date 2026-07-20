La prensa colombiana destaca a una España "implacable"

Las imágenes de los jugadores españoles levantando el trofeo y celebrando sobre el césped del MetLife Stadium dominaron las primeras páginas de varios periódicos del país, que coincidieron en presentar a España como un campeón sólido e incontestable.

El Tiempo, el diario de mayor circulación nacional, abrió su edición con el titular "España, ¡un campeón implacable!", acompañado de una gran fotografía de la celebración del equipo.

El periódico destacó el gol de Ferran Torres en la segunda parte de la prórroga y definió a la selección española como una escuadra dominante que culminó el torneo casi invicta.

Bajo el titular "Superestrellas" y una foto a todo lo ancho del equipo levantando la copa, el diario bogotano El Espectador destaca: "La selección española se impuso sobre la de Argentina en el extratiempo y se coronó una vez más como la campeona del mundo".

"¡España campeón... y olé!", titula el diario Vanguardia, de Bucaramanga, y señala que "España volvió a conquistar la cima del fútbol mundial dieciséis años después de la histórica consagración en Sudáfrica 2010".

El Universal de Cartagena llevó la victoria española a su portada con un enfático "¡Qué viva España! Campeón Mundial", mientras que La Patria, de Manizales, optó por el titular "¡Júbilo español!", poniendo el acento en la celebración del segundo campeonato del mundo conseguido por la Roja.

El Heraldo de Barranquilla reservó un espacio destacado en su portada deportiva para informar de que "España vence 1-0 a Argentina y es el rey del fútbol".

El diario subrayó que el gol de Ferran Torres decidió un partido en el que España dominó el desarrollo del juego y recordó que la Albiceleste terminó con diez jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández.

El triunfo español convivió en las portadas colombianas con la instalación de un nuevo Congreso este lunes y el último discurso público del presidente colombiano, Gustavo Petro, aunque el tema principal se mantuvo en apuntar la superioridad de España en la final y el significado de un nuevo título mundial que consolida a la selección española como una de las grandes potencias del fútbol internacional.