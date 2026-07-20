Olympiacos-Nimega y Union Saint Gilloise-Bodo Glimt, en tercera ronda previa

La UEFA celebró este lunes el sorteo de esta fase de la competición, en la que también dentro de la ruta liga el Olympique de Lyon francés se medirá al Sparta de Praga checo y el Bodo Glimt noruego, que llegó a octavos de final la temporada pasada y fue eliminado por el Sporting de Lisboa, lo hará con el Unión Saint-Gilloise belga.

En el sorteo, celebrado antes de los encuentros de la segunda eliminatoria de clasificación, entraron un total de 20 equipos/parejas: 12 en la ruta de los campeones y ocho en la ruta liga.

Thun (SUI) / GNK Dinamo (CRO) - Klaksvík (FRO) / Kauno Žalgiris (LTU)

Mjällby (SUE) / L. Red Imps (GIB) - Iberia Tbilisi (GEO) / S. Bratislava (SVK)

Levski Sofia (BUL) / U. Craiova (RUM) - Omonia (CYP) / Kairat Almaty (KAZ)

Aarhus (DEN) / Lech Poznań (POL) - Sabah (AZE) / KuPS Kuopio (FIN)

Ararat-Armenia (ARM) / Shamrock Rovers (IRL) - Egnatia (ALB) / Celje (SVN)

Víkingur (ISL) / H. Beer-Sheva (ISR) - Larne (NIR) / Estrella Roja (SRB)

Olympiacos FC (GRE) - N.E.C. Nijmegen (NED)

R. Union Saint-Gilloise (BEL) - FK Bodø/Glimt (NOR)

Fenerbahçe (TUR) / Górnik Zabrze (POL) - Sturm Graz (AUT) / Hearts (SCO)

Sparta Praga (CZE) - Olympique Lyonnais (FRA).