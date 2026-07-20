Times Square se tiñe de rojo

Todos aquellos que no tenían vuelo de regreso inmediato a Madrid, eligieron Times Square como punto de reunión para festejar la segunda estrella del Mundial.

Un ambiente de fervor, donde no faltó la charanga, el buen humor y dos cánticos imprescindibles en cualquier fiesta de la selección: 'Yo soy español' y el sempiterno ‘¡Que viva España!’, de Manolo Escobar, una de las canciones más reconocidas por el mundo entero para identificar a España.

Temas de Aitana como ’Superestrella’ o ‘La potra salvaje’ de Isabel Aaiún, habituales entre la gente más joven, también fueron escuchadas.

España acaparó todos los premios individuales: Rodri, Balón de Oro al mejor jugador del Mundial; Unai Simón, guante de oro al mejor portero, y Pau Cubarsí, elegido mejor jugador joven del campeonato.

El Corte Inglés, que colabora con EFE en la difusión de este contenido y que ya había apoyado a la selección de Luis de la Fuente, el día anterior con el lema ‘Go for it’, ‘Vamos a por todas’, culminó así su apoyó en Nueva York a la selección en el Mundial de EE. UU., México y Canadá.

El mundo de la publicidad aún recuerda el histórico anuncio del Mundial ‘82 en España con aquel recordado spot de jugadores como Arconada, Gordillo, Tendillo, Camacho, Gallego o Quini promocionando los trajes de Emidio Tucci para la compañía.