Nueve millones en 13 ciudades abarrotaron las zonas de aficionados durante el Mundial

En concreto, según informó la FIFA, fueron 9.017.000, un dato que convierte a esta edición de la Copa del Mundo en la más seguida de su historia en las zonas de aficionados desde la de Alemania 2006, cuando se instalaron por primera vez.

La mayor afluencia en general se registró el 27 de junio, cuando 543.020 personas visitaron las zona de aficionados de todas las sedes para vivir la última jornada de la fase de grupos.

Entre todas las sedes, Ciudad de México registró la cifra acumulada más alta, con 2.570.000 visitantes a lo largo de 36 días de actividad.

El domingo 19 de julio, con motivo de la final entre España y Argentina, 263.972 seguidores estuvieron pendientes del partido en las zonas de aficionados de las ocho sedes que todavía permanecían activas.

"Queríamos que la edición de 2026 fuera la mayor y más inclusiva expresión del espíritu del Fan Festival hasta la fecha, y la respuesta de los aficionados demuestra que lo hemos conseguido con creces. Queremos dar las gracias a todos los aficionados, ciudades sede, voluntarios, artistas y socios que lo han hecho posible. Sin ellos, no habría sido lo mismo", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.