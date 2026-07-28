El Real Madrid golea al Leganés (4-1) con Valverde en el campo y Dumfries en la grada

El Real Madrid y el Leganés se vieron las caras en un duelo marcado por las elevadas temperaturas -37 grados- y que estuvo abierto a la prensa hasta el descanso. Mourinho, que durante el calentamiento se acercó a saludar a la prensa, introdujo dos novedades respecto al once que ganó 1-0 al Alcorcón el pasado viernes: Valverde por Cestero y Ciria por Gabri Valero.

El Real Madrid salió de inicio con Lunin; Carreras, Huijsen, Asencio, Arnold; Camavinga, Arda Güler, Valverde, Mastantuono; Ciria y Gonzalo. El Leganés lo hizo con Raúl Fernández; Marvel, Ignasi Miquel, Gueye, Rubén Peña; Ketcha, Zico, Naim, Roberto López, Diawara; y Gothler.

Tras un par de acciones a balón parado, una para cada equipo, y algunas dudas iniciales en la zaga pepinera, el Real Madrid encerró al Leganés en su campo y comenzó a llevar peligro a la meta de Fernández.

En el minuto 21 de juego, la conexión entre dos mundialistas le bastó a los de Mourinho para abrir el marcador. Güler encontró a Valverde con un gran pase filtrado y el uruguayo cruzó un disparo raso para poner por delante a los blancos.

Cuatro minutos más tarde fue Trent quien, con un exquisito balón al espacio, puso en ventaja a Gonzalo, que bajó la pelota con el pecho y definió a las mil maravillas para salvar la salida de Fernández y anotar el segundo.

Mourinho, que abandonaba puntualmente el banquillo para hacer algunas correcciones a los suyos desde la banda, vio desde allí cómo el Leganés recortaba distancias con un golazo de Naim, que culminó una buena transición con un derechazo al palo alejado de Lunin para colocar el 2-1 con el que el partido se fue al intermedio.

En el segundo acto, el REal Madrid abrió brecha con dos tantos prácticamente consecutivos. En el minuto 58, Mastantuono aprovechó un rechace a un disparo de Trent para hacer el tercero y, en el 59, fue Pulido, que entró en el descanso, quien acabó introduciendo la pelota en su propia portería tras un intento de despeje.

A veinte minutos para el final, Mourinho dio entrada a los canteranos, que sellaron la segunda victoria de la pretemporada del Real Madrid a la que asistieron desde la grada Emilio Butragueño, los brasileños Militao y Rodrygo, que continúan con sus procesos de recuperación, y el neerlandés Denzel Dumfries, que completó en la sesión matinal su primer entrenamiento con el equipo.

Por orden de eliminación mundialista, los siguientes en incorporarse a las órdenes de Mourinho durante esta tercera semana serán el alemán Antonio Rüdiger, los brasileños Endrick y Vinicius Jr., el portugués Bernardo Silva -otro de los fichajes-, el marroquí Brahim Díaz y el belga Thibaut Courtois.

Las otras dos nuevas incorporaciones, el francés Ibrahima Konaté y el español Marc Cucurella, disfrutarán de unos días más de vacaciones.

Entre tanto, los rumores apuntan a la llegada del costamarfileño Yan Diomande, que debutó como profesional precisamente ante el Real Madrid con el Leganés y que actualmente milita en el RB Leipzig, y no se termina de descartar la posibilidad del español Rodrigo Hernández.

El Real Madrid afrontará su siguiente partido amistoso el 1 de agosto ante el Fiorentina italiano en Klagenfurt (Austria).