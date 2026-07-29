El presidente de la federación checa apoya la idea de la FIFA de privatizar el Mundial

"Veo ventajas pragmáticas para el fútbol checo en la colaboración con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su equipo", afirmó el máximo funcionario del fútbol checo en unas declaraciones recogidas por el portal de noticias digital TN.cz.

La FIFA planea crear una nueva empresa, FIFA Forward Enterprise, para gestionar parte de sus derechos comerciales y repartir hasta 40 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones nacionales que la integran, aunque la propuesta aún debe ser aprobada por estas asociaciones.

La recepción de ese importe está condicionada a que las federaciones den su venia antes del 19 de septiembre.

"Por supuesto, necesitamos más detalles, pero desde mi perspectiva personal, percibo un impacto positivo en las intenciones de la FIFA", declaró Tundra, dispuesto a consensuar el sí de los centroeuropeos durante la reunión del comité ejecutivo de la FACR el 11 de agosto.

"A título personal, todos los proyectos en los que he participado en colaboración con la FIFA han sido muy positivos para el desarrollo del fútbol europeo", sostuvo.

Tundra, que fue elegido al frente de la federación checa hace poco más de un año, afirmó que necesita más detalles del plan de Infantino, que ha despertado una gran controversia y ha sido recibido con críticas por parte de la UEFA, que incluso ha hablado de boicot del Mundial.

"El alma y la gobernanza del fútbol no son bienes que se puedan negociar, especialmente cuando no hay transparencia alguna sobre quién se beneficia económicamente", declaró la UEFA.

Y añadió en su comunicado: "Ninguno de nosotros es dueño del fútbol; la FIFA no tiene derecho a venderlo".