3-1. Estados Unidos obtiene boleto al Mundial Sub-20 tras vencer a Guatemala

En la semifinal, Estados Unidos se medirá a Costa Rica, que más temprano eliminó a Haití.

Guatemala anotó por conducto de Óscar de León; Estados Unidos dio la vuelta con tantos de Brandon Dayes, Dino Klapija y Joshua Torquato.

El equipo estadounidense dominó el primer tiempo, a pesar de lo cual se tuvo que sobreponer a una sorpresiva desventaja.

Al minuto 36, Marvin Ávila centró desde la derecha un balón que no alcanzó el guardameta y que luego de pegar en el travesaño Óscar de León remató de cabeza para celebrar el 0-1.

El dominio estadounidense dio frutos en el cuarto minuto del tiempo agregado, sucedió en un tiro de esquina en el que luego de una serie de rebotes Brandon Dayes remató de derecha para conseguir el 1-1.

En la segunda mitad Estados Unidos fue aún más agresivo y Guatemala no pudo contenerlo.

Al 68 Jaidyn Contreras desbordó por la derecha, se quitó a dos rivales, llegó a fondo y sirvió para el potente remate de Dino Klapija, que marcó el 2-1.

Sin quitar el pie del acelerador los estadounidenses lograron el 3-1 en un pase filtrado de Ramos para Joshua Torquato, quien entró al área y fusiló de zurda a Medrano al 75.

3. Estados Unidos: Kayne Rizvanovich; Joshua Torquato, Chris Applewhite, Christopher Cupps, Brandon Dayes (J. Mussenden, m.62); Colin Guske, Cooper Sanchez, Xantiago Oyharcabal (A. Shaw, m.79), Rubén Ramos; Jaidyn Contreras, Dino Klapija (D. Vanney, m.85).

1. Guatemala: Álvaro Medrano; Brayan Guerra, Jorge González, Jeffrey Interiano, Ricardo Márquez; Yordi Aguilar (J. Pacay, m.85), Omar Bolaños, Selvin Sagastume, Julio Ramos (P. Arana, m.85); Marvin. Ávila, Óscar de León.

Goles: 0-1, m.36: De León. 1-1, m.45+4: Dayes. 2-1, m.68: Klapija. 3-1, m.75: Torquato.

Arbitro: Shavin Greene, de Guyana. Amonestó a Ramos e Interiano de Guatemala y a Contreras y a Guske de Estados Unidos.

Incidencias: Partido de cuartos de final del Campeonato sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el estadio Universitario de la BUAP, de Puebla.