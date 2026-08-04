Médicos convocan a huelga tras fallida tripartita con el Ministerio de Salud

Hoy se realizó la segunda reunión tripartita entre médicos agremiados a Sinamed, representantes del Ministerio de Salud y como mediadores, representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Si bien uno de los principales puntos que reclaman es el reajuste salarial, el cual no reciben desde hace aproximadamente diez años, también reclaman la desprecarización de 3.000 médicos que actualmente están contratados y no nombrados en el Ministerio de Salud y el suministro de medicamentos e insumos en los hospitales.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de llegar a un acuerdo, la tripartita se vio frustrada debido a la falta de una oferta concreta por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, según denunció Rossana González, secretaria general del gremio.

“9.000 son médicos contratados que están en una situación de precariedad, donde este año, después de un año de concurso, solo se le nombró a 490 y la mayoría de ellos tiene una antigüedad de más de diez años. Hace falta contratar como mínimo unos 3.000 médicos para dar una respuesta mínima a las urgencias para que el paciente que vaya a consultar pueda tener una atención rápida y también se le pueda dar respuesta a los pacientes que están internados”, sostuvo.

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Un solo médico de guardia en los hospitales

Recordó que muchos hospitales distritales y regionales tienen un solo médico de guardia para todo el hospital.

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Afirmó que están abiertos a escuchar las propuestas por parte de los representantes del Estado, pero hasta ahora les hicieron ninguna.

“Es como que nos están diciendo, ‘ustedes están insatisfechos con la situación laboral que tienen, bueno hagan la huelga’. No nos dan ninguna respuesta. Solamente nos ofrecen nombrarle a 2.000 médicos, pasarle de la situación de contratados a nombrados. ¿Cual es la diferencia de salario entre un contratado y nombrado en el ministerio de salud? G. 400.000. Esa es la única diferencia y hoy son 9.000 médicos contratados y ofrecen solamente para 2.000 médicos que quedaron en lista de espera del concurso anterior", criticó.

Por su parte, Silvia Ferreira, integrante de la Comisión Directiva de Sinamed, lamentó que ya siendo la segunda convocatoria a tripartita, los representantes del Ministerio de Salud se volvieron a declarar insolventes y no hicieron ninguna oferta en cuanto al reajuste salarial para los médicos.

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“El Ministerio de Salud se considera insolvente, que no cuenta con recursos. En esta próxima tripartita tienen que venir representantes con poder de decisión del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda haber una oferta. Nosotros tenemos la buena predisposición de acordar algo, pero si no hay ninguna oferta en cuanto al reajuste salarial, no así en cuanto a los otros puntos que se visualiza algo, entonces en ese momento no tenemos absolutamente nada”, expresó.

Agregó que ante la declaración de insolvencia por parte de Salud, ahora queda analizar el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) para buscar algún fondo que se pueda redireccionar y conseguir el reconocimiento del reajuste salarial.

Médicos no cobran el salario que les corresponde

Rossana González insistió en que como médicos quieren ser tratados con respeto, como cualquier otro trabajador y que su insatisfacción se da porque no cobran el salario que les corresponde, como tampoco tienen elementos para brindar una atención de calidad.

“No tenemos los elementos dentro de los hospitales para darle a la población lo que se le debe dar en atención médica, no tenemos los insumos para poder darle esa atención por lo menos con cierta calidad. Eso es lo que hoy estamos exigiendo”, sostuvo la secretaria general del gremio.