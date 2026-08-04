Ciberestafas y vaciamientos de cuentas: víctima cuenta cómo le robaron G. 25 millones

Ciberdelincuentes hicieron desaparecer G. 35 millones de la cuenta de la diputada Rocío Vallejo utilizando un malware (virus informático) llamado Rancor (rencor en español) que no necesita acceso a través de correo electrónico, ni links, sino se activa desde la página web del banco.

Según comentó la legisladora, la misma ingresó a la página de un banco de plaza, y tras colocar su contraseña y usuario token (clave única del dispositivo), se activó una ventana emergente (pop up) que le pedía una “doble verificación”. Según indicaron desde la Policía Nacional, la legisladora habría sido víctima de un virus troyano que se habría infiltrado en su computadora.

Elías Acosta es otro ciudadano que fue víctima de este tipo de ciberestafas, a quien le robaron G. 25 millones de su cuenta del mismo banco.

“Todo pasó el viernes 31/07 a las 14:21, hora de la transferencia. Yo busqué el banco en Google, ya que no tenía la url en mis favoritos porque no ingreso usualmente en la web. Ingresé en el primen enlace, donde no me percaté que era phishing, si me percaté que no era la página del banco, pensando que era la sección empresa”, indicó.

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Datos se cargan solos, según denuncia

Destacó que es importante mencionar e incluso que es foco de todo este sistema de estafas, que en ningún momento ingresó sus datos a la página.

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Al percatarse de que no era la página del banco, escribió textualmente la URL de la página del banco, por lo que el navegador le cargó la página y logró salir del sitio web malicioso que tenía los colores y diseños de marca del banco.

Pensando que ya estaba en la página web oficial del banco, ingresó su cuenta, su clave, el token y el pin transaccional.

“En ese momento, cuando me pidió todo eso, yo pensé que estaba en la página del banco, porque todo era calcado. Tardó un momento y me pareció raro. Entonces, lo que hice fue ir a mi app y ahi me percaté que me sacaron la suma de G. 25.000.000″, precisó.

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Bloqueó cuentas y app

Elías contó que tras percatarse de esto, llamó al banco y bloqueó su cuenta y sus tarjetas para evitar mas robos. Ya con la cuenta bloqueada, entró en todas las pestañas a las que ingresó, retrocediendo en sus pasos e intentó saber qué fue lo que pasó.

Dijo que había abierto en otra pestaña la página web del banco, momento en el que se dio cuenta de que los ciberdelincuentes enmascararon la página.

“Luego procedí a solicitar ayuda a profesionales de ciberseguridad, donde me comentaron que no sufrí de ningún malware, por lo que supongo que todo lo hacen por web con cookies o caché supongo, no se bien ese mundo, pero lo que sí es claro es que clonaron y enmascararon la página”, refirió.

Agregó que en ambas URL’s ingresó y metió sus datos, ya que ambas tenían la misma interfaz para ingresar los datos.

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Hay vulnerabilidad del banco, sostiene denunciante

Dijo que la denuncia la presentó ante el banco, la Fiscalía de Delitos Informaticos, la Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco) y del Banco Central del Paraguay (BCP).

“Claramente hay una vulnerabilidad clara por parte del banco. Mi interés no es mediar, mi interés es socializar para que no ocurra a otras personas, esto contradiciendo lo que hoy dijo el oficial de delitos informáticos y también, comentarte que el BCP tiró una serie de recomendaciones para salvaguardar la integridad de las cuentas”, concluyó.