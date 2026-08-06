El Pachuca visita al Atlas en el posible estreno de la brasileña Eudimilla de Souza

En la segunda jornada del campeonato, las Tuzas, uno de los cinco equipos que ha ganado la liga, buscará reponerse de una derrota por 1-0 ante el Juárez FC para hilvanar una racha ganadora y disputar el liderato del grupo B al campeón América y a las Chivas de Guadalajara.

De Souza y Corral, ganadora del 'Pichichi' en el 2018, serán la bujía de las Tuzas, uno de los cuadros candidatos a pelear el título.

Las Rojinegras perdieron 3-1 en su debut, ante Cruz Azul; ahora tratarán de sacar provecho de su condición de local, con el posible debut en su ataque de la delantera española Aytana Montoya, fichada en sustitución de la salvadoreña Brenda Cerén, emigrada al cuadro celeste.

A partir del Apertura iniciado el pasado fin de semana, la liga femenina de México transcurrirá dividida en dos grupos para disminuir la cantidad de partidos de la temporada.

La segunda fecha tendrá entre sus duelos de más interés, el sabatino del campeón América del entrenador español Ángel Villacampa en su estadio ante Cruz Azul, que se ha reforzado en el ataque con Cerén y la mexicana Belén Cruz y saldrá a demostrarlo ante las azulcremas de la campeona mundial española Irene Guerrero, mejor jugadora de la temporada 2025-2026.

América es favorito, si no subestima a un equipo que ha crecido poco a poco y tiene las condiciones para clasificarse a los cuartos de finales.

En otros partidos de este sábado, el Monterrey recibirá al Atlante en un duelo entre equipos que comenzaron con triunfos; las Rayadas por 1-2 sobre Tijuana, el Atlante, por 1-0 sobre Necaxa.

Además, Querétaro recibirá al Santos Laguna y las Pumas UNAM visitarán al Necaxa, en los otros encuentros del sábado.

El domingo, el Guadalajara visitará al Puebla y Tijuana al San Luis, en tanto Toluca-Juárez FC y León-Tigres UANL cerrarán la jornada, el lunes.

-Partidos de la segunda jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Sábado 08.08: América-Cruz Azul, Querétaro-Santos Laguna, Necaxa-Pumas UNAM y Monterrey-Atlante.

Domingo 09.08: Puebla-Guadalajara y San Luis-Tijuana.

Lunes 10.08: Toluca-Juárez FC y León-Tigres UANL.