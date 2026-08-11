La UEFA crea 'Clear Line', una guía común para aclarar cuándo debe intervenir el VAR

Esta nueva herramienta, respaldada por los responsables de arbitraje de todas las federaciones miembro de la UEFA, pretende convertirse en un marco de referencia para favorecer una aplicación coherente y uniforme de las decisiones arbitrales, tanto en las competiciones nacionales como en las organizadas por el organismo europeo.

'Clear Line' ofrece explicaciones detalladas y material audiovisual sobre algunas de las situaciones más complejas y controvertidas del juego, con especial atención al razonamiento que hay detrás de las decisiones arbitrales y a la aplicación del protocolo del VAR.

La plataforma incide en uno de los principios fundamentales del videoarbitraje: su intervención debe limitarse a los casos en los que exista un "error claro y evidente", y no convertirse en una herramienta para revisar de forma sistemática las decisiones tomadas por el árbitro sobre el terreno de juego.

El objetivo de la UEFA es que este recurso, disponible para árbitros, jugadores, entrenadores, comentaristas y aficionados, contribuya a una mayor comprensión de las decisiones y a una aplicación más uniforme de las Reglas de Juego en todo el fútbol europeo.

El director de Arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti, destacó que 'Clear Line' pretende ofrecer "una orientación clara y precisa a los árbitros" y favorecer "una mayor coherencia en la toma de decisiones en todas las competiciones", además de un uso "más estandarizado" del VAR.

"Aunque no hay dos incidentes idénticos y los errores ocasionales siguen siendo inevitables, 'Clear Line' servirá de punto de referencia central para jugadores, entrenadores, comentaristas y aficionados, ayudando a explicar los motivos que hay detrás de las decisiones arbitrales y fomentando una mayor comprensión del proceso de toma de decisiones", señaló Rosetti.

Además, La UEFA anunció que la plataforma tendrá un carácter dinámico y se actualizará cuando aparezcan nuevas situaciones o sea necesaria una mayor aclaración sobre determinados casos.