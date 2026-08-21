Anselmi da la clave; que por cada camiseta del Barcelona "haya muchas del Elche"

“La única manera es hacer las cosas juntos. Creo que es determinante llevar a cabo las cosas como un bloque y un conjunto que somos”, dijo el técnico, que deseó que “cuando haya una camiseta del Barcelona haya muchas del Elche para combatir”.

El rosarino no consideró una ventaja para el Elche recibir a un Barcelona con poco rodaje y recordó que el conjunto catalán es “un gran equipo y el actual campeón” de la competición.

Anselmi restó importancia a los pronósticos que sitúan a su equipo como un claro candidato al descenso y afirmó que no le gusta “jugar a la futurología”.

“Esos pronósticos o tómbolas son un tema de los medios que genera un ruido del que nos tenemos que aislar. Nuestro foco está en competir y ser mejores en cada partido. Queremos ser mejores que la temporada pasada y, si somos mejores, sumaremos más puntos y seguiremos en Primera”, argumentó.

El técnico descartó que el Elche vaya a cambiar su “esencia” por tener enfrente al Barcelona, si bien matizó que sí existe “un plan de partido, que es cómo hacemos lo que queremos hacer”.

“El cómo varía, porque los jugadores y los equipos son diferentes. Tratamos de adaptar ese cómo a nuestra esencia en cada partido, pero siendo siempre nosotros”, explicó Anselmi, que admitió tener una gran ilusión por presenciar el estadio Martínez Valero “lleno”.

“Es un buen partido para crear esa conexión en conjunto. La gente fue determinante el pasado año para crear ese contagio con el equipo y esta temporada lo tiene que ser”, indicó el entrenador, que añadió que el Elche debe ser el que controle siempre “lo que quiere ser”.

El rosarino elogió la propuesta futbolística del Barcelona desde los tiempos de Johan Cruyff y Pep Guardiola, del que dijo que “revolucionó el fútbol”.

“Pep le dio una vuelta y a todos los entrenadores nos despertó ciertas sensibilidades y curiosidades que me hicieron ver el juego de otra forma”, desveló el técnico, que añadió que cuando el Barça se alejó de la idea de juego original “no le fue tan bien”.

“Siempre tratan de tener ese sello. Tienen matices con el de aquella época, pero esa pureza y esencia la sostienen”, comentó el entrenador argentino, que aparcó su opinión sobre la planificación deportiva para centrarse en el duelo ante el Barça.

Anselmi valoró que su equipo, tal y como sucedió en Riazor, no juegue condicionado por el marcador, “porque el resultado termina siendo una excusa”.

“El marcador es temporal. El equipo tiene que mantener el foco en competir y en seguir sosteniendo un plan de juego”, dijo el preparador, que precisó que la idea futbolística que pretende implantar en el Elche "no es de Anselmi, sino de todos”.

Por último, el entrenador dijo que los argentinos Eze Ponce, Facu Buonanotte y Abiel Osorio están en condiciones de debutar en la competición, si bien recordó que solo el ritmo de partidos y la continuidad les ayudarán a alcanzar su mejor versión.