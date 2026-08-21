Camión ladrillero volcó en Caacupé y hay un joven fallecido

Un fatal accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes en la compañía Azcurra de Caacupé, en un camino alternativo que conecta con la zona de Pirayú. Un camión cargado con ladrillos volcó en una peligrosa pendiente tras haber sufrido, aparentemente, un fallo en el sistema de frenos. El hecho dejó como saldo un fallecido y dos personas con lesiones leves, además del impacto registrado en la zona por la peligrosidad recurrente del trazado.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caacupé, Esteban Miltos, brindó a ABC Cardinal los pormenores del siniestro. El vehículo de gran porte descendía con dirección a Pirayú cuando perdió el control en un sector de difícil circulación. “Es una pendiente muy pronunciada que se tiene en la zona, un camino muy angosto que se solía usar para la festividad de la Virgen de Caacupé, para hacer los desvíos”, explicó el capitán de bomberos.

Según las hipótesis preliminares, un problema mecánico en los frenos habría provocado que el transporte rozara a otro vehículo antes del vuelco. “Iba bajando de hacia Caacupé como para irse hacia Pirayú y probablemente por un problema mecánico en los frenos, tuvo un roce con un vehículo que venía subiendo ese cerro. Posterior a eso volcó y quedó ahí en la franja”, detalló Miltos. Los ocupantes del otro vehículo involucrado resultaron ilesos.

Víctimas y uso imprudente de la carrocería

El camión transportaba a cuatro personas al momento del accidente. La persona fallecida viajaba en la parte posterior del vehículo. “Normalmente y por mala costumbre, justamente, en estos tipos de carga suelen llevar personas sobre el ladrillo en la carrocería y creemos que es la persona que se iba arriba, teniendo en cuenta de cómo se dio la situación”, señaló el comandante.

Entretanto, un menor de edad y otro acompañante sufrieron golpes leves y fueron derivados al Hospital Regional de Caacupé para su atención médica. Personal de la Policía Nacional, la Fiscalía y el médico forense acudieron al lugar para efectuar el levantamiento del cadáver y determinar la identidad de la víctima.

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El hecho ocurrió pasadas las 08:20, a unos siete u ocho kilómetros en línea recta de la zona de Pedrozo, tramo marcado recientemente por un grave siniestro vial.

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Una ruta de alto riesgo para eludir controles

El capitán Esteban Miltos advirtió sobre la extrema peligrosidad de este tramo secundario, señalando que es utilizado de manera recurrente por transportistas de carga pesada que buscan evitar los puestos de inspección técnica y vehicular en las vías principales.

“Lastimosamente, este camino justamente es un camino alternativo que utilizan los transportistas para evitar justamente los controles ahí en la zona del cerro Caacupé y es una pendiente mucho más empinada, mucho más peligrosa, una zona angosta”, concluyó.

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