Video: tenso retiro de sacerdote de una capilla de Laurelty, San Lorenzo

En la ciudad de San Lorenzo sucedió un episodio que dejó anonadada a la comunidad católica. El miércoles último, el sacerdote Marcelo Javier Ortiz Brítez se retiró acompañado de una fuerte custodia policial de la Capilla Santo Rey 2, del barrio Laurelty.

El sacerdote Ortiz Brítez es cura párroco de la Parroquia Virgen de los Remedios de la ciudad de San Lorenzo.

Un grupo de feligreses lo abucheó a los gritos. Aunque se desconocen los motivos del conflicto, algunos manifiestan que se debería al posible cierre de la citada capilla.

El hecho quedó registrado en un video difundido por un medio de comunicación sanlorenzano y posteriormente replicado en las redes sociales. En las imágenes se observa al religioso retirándose del lugar acompañado por agentes policiales.

Mientras el sacerdote abandonaba la capilla, algunos feligreses comenzaron a abuchearlo y a gritarle: “¡Fuera!”. La situación generó distintas interpretaciones entre quienes presenciaron el hecho y posteriormente quienes observaron el video. Hasta el momento, no se conocen oficialmente los detalles que derivaron en el tenso episodio.

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Entre las versiones que circulan figura un supuesto desacuerdo relacionado con una medida adoptada respecto a la capilla. Incluso se menciona el supuesto cierre del templo como uno de los motivos de la reacción de los feligreses, aunque este extremo no fue esclarecido.

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Las redes sociales se convirtieron en escenario de un intercambio de opiniones entre integrantes de la comunidad. Algunos usuarios defendieron al sacerdote y cuestionaron el trato recibido durante su salida.

“Realmente qué pena, ningún sacerdote puede ser tratado así, solo Dios puede condenar si falló”, escribió Ilse Rojas.

Andrea Curtido también expresó su respaldo al religioso y lo calificó como “un fiel servidor del Señor” y “excelente sacerdote”.

Sin embargo, otros internautas expusieron cuestionamientos hacia el presbítero.

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Librada Leguizamón afirmó que no sería la primera ocasión en que Ortiz Brítez enfrenta inconvenientes en una comunidad religiosa.

“Donde va siempre tiene problemas. Qué pena por él”, comentó.

Mirta Mereles también realizó críticas y señaló que existirían molestias de algunos feligreses cuando el sacerdote visita otras comunidades.

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Miguel Darío Estigarribia, por su parte, dijo que la Parroquia Virgen de los Remedios merece un sacerdote “ejemplar, respetado y con altura del sagrario”.

Intentamos comunicarnos con el sacerdote, pero este no respondió los mensajes y las llamadas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.

También tratamos de hablar con el obispo de la Diócesis de San Lorenzo, Mons. Joaquín Robledo, pero no respondió nuestros mensajes telefónicos.

La Diócesis tampoco emitió comunicado relacionado a la situación que vivió el religioso en la comunidad de Laurelty.