Palmeiras, bajo máxima presión con Flamengo a un punto y Vitor Roque apagado

El Campeonato Brasileño está que arde cuando restan trece jornadas para el final.

Palmeiras, líder de la clasificación, vive una fase irregular en el torneo, con una victoria en los últimos cuatro encuentros.

Empató con Internacional, perdió ante Fluminense, recuperó el tono con una goleada al Vasco da Gama, pero la semana pasada volvió a flaquear al ceder un empate en la cancha del Mirassol.

Tropiezos que han permitido al Flamengo, defensor del título, situarse a un punto del equipo dirigido por Abel Ferreira.

Al menos se medirá a Botafogo en Río de Janeiro con la moral reforzada tras haberse clasificado a las semifinales de la Copa de Brasil a costa del Santos de Neymar.

Sin embargo, el calendario no da un respiro y el conjunto paulista jugará en el estadio Nilton Santos consciente de que el próximo miércoles recibirá a Liga de Quito en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Además, el tramo más decisivo de la temporada llega en un momento delicado para Vitor Roque.

El exjugador del FC Barcelona y del Real Betis atraviesa una sequía goleadora que ha puesto en alerta a Abel Ferreira.

"Roque estuvo lesionado tres o cuatro meses. Está regresando de las lesiones (...) Solo quiero que disfrute de los entrenamientos, que sonría al sol. Y en este momento, su lenguaje corporal no es el mejor. Un jugador es técnica, táctica, físico y mentalidad. Lo único que le pido es que sonría, que agradezca tener la oportunidad de hacer lo que más le gusta", declaró el técnico portugués en rueda de prensa.

Por su parte, Flamengo, sin el desgaste de la Copa de Brasil, se ha acercado peligrosamente al Palmeiras tras saldar con una victoria el partido que tenía pendiente con el Mirassol (2-0).

La disciplina carioca tiene, a priori, un test más fácil que Palmeiras en la cancha del Remo, penúltimo de la tabla con solo cinco triunfos en 23 jornadas, pero aún con opciones de salvarse.

No obstante, los hombres del portugués Leonardo Jardim también jugarán la próxima semana los cuartos de la Libertadores y, en su caso, será un exigente duelo contra Independiente del Valle en la altura de Quito.

Con todo, al preparador portugués no le faltarán opciones en el banquillo. El centrocampista español Saúl Ñíguez ha vuelto a jugar después de tres meses.

El exjugador del Atlético de Madrid perdió espacio en el once, pero los problemas físicos del chileno Erick Pulgar y Evertton Araújo le han abierto una puerta que hasta ahora parecía cerrada.

Además, el club rojinegro se ha reforzado para este final de curso con el ecuatoriano Anthony Valencia, procedente del Royal Amberes belga, y el joven delantero argentino Joaquín Freitas, que viene de River Plate.

Ambos fichajes estaban pensados para suplir la baja de Gonzalo Plata, que había puesto rumbo al Dínamo de Moscú.

Sin embargo, el extremo ecuatoriano ha vuelto a Río de Janeiro tras no superar el reconocimiento médico con el conjunto ruso.

- Partidos de la 26ª jornada del Campeonato Brasileño:

. Sábado: Bragantino-Bahía, São Paulo-Atlético Mineiro y Fluminense-Vasco da Gama.

. Domingo: Coritiba-Mirassol, Cruzeiro-Athletico Paranaense, Internacional-Santos, Remo-Flamengo, Botafogo-Palmeiras y Corinthians-Chapecoense.