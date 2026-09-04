Simeone, sobre el mercado de fichajes: “Mateu ha hecho un grandísimo trabajo”

El conjunto rojiblanco ha incorporado cinco refuerzos de otros clubes: el defensa Cristian ‘Cuti’ Romero, desde el Tottenham; el lateral izquierdo Alejandro Grimaldo, desde el Bayer Leverkusen; el medio centro Morten Hjulmand, desde el Sporting de Portugal; el atacante Kang in Lee, desde el París Saint-Germain; y el delantero Jonathan David, desde el Juventus.

“Sobre todo Mateu ha hecho un grandísimo trabajo. Contento de todas las posibilidades que el club me sigue aportando para que podamos seguir trabajando en la línea que queremos”, valoró el técnico argentino este viernes en rueda de prensa.

Y habló del últimos de los fichajes, Jonathan David. “Necesitamos al futbolista, sobre todo, que estuvo en el Lille. Lo hemos hablado con él, tiene unas características que nos puede ayudar con las características que tiene nuestro equipo y necesitamos que se adapte lo más rápido posible”, explicó Simeone.

“Está en el proceso ese, ya que vino hace muy pocos días. Vemos entusiasmo, muchas ganas y ojalá el campo nos dé lo que él quiere y lo que esperamos de él”, declaró.