Oriana Altuve mete al Alhama ElPozo en segunda ronda de la Copa de la Reina

El cuadro dirigido por Juan Antonio García "Randri", descendido hace unos meses desde la Liga F Moeve, dispuso de claras ocasiones para haberse adelantado en el marcador.

Así, Oriana, de cabeza en el minuto 6, y Laura Moreno, con un disparo en el 34, no acertaron en la primera parte y en la segunda, cuando se cumplía la hora de encuentro, Alba Santamaría estrelló el balón en el larguero de la portería manchega.

Mientras, el conjunto albaceteño tuvo sus oportunidades por mediación de Marta Charle, Laura Ortega y Aina Sararols.

En el 72 por fin llegó el gol de las murcianas, conseguido por Oriana con un centro chut que acabó con el balón entrando en el marco defendido por una sorprendida Isabel Fernández, quien vio entrar el esférico por la escuadra.

Desde entonces y hasta el final las visitantes se volcaron y tuvieron el empate en acciones de Sarasols, Ortega y Vero Herrera pero entre la defensa y la guardameta Chelsea Ashurst evitaron el empate y la victoria y la clasificación se quedaron en casa.