Levante y Athletic, tras los puntos perdidos

Porque el Barça, que encajó dos goles en el tramo final justo antes de su 2-4 definitivo, rompió la mejor racha histórica del Levante en su estadio, que se quedó con las ganas de enlazar la séptima victoria seguida.

El entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, tiene la baja del delantero camerunés Etta Eyong, que se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión muscular, y de Hugo Sotelo, que sufrió ante el Barça un esguince en la rodilla derecha.

Tras haber introducido varios cambios en el once inicial ante el Barcelona, Castro podría regresar a su once más habitual con jugadores como Nacho Pérez, Oriol Rey y Bardeli.

Además, se espera la vuelta de Iván Romero y Thiago Fernández en la parte ofensivo junto a Brugué, máximo anotador del equipo valenciano con tres goles en la presente temporada.

El Levante afronta el encuentro desde una tranquila décimo tercera posición, con cinco puntos, y el Athletic Club desde la novena, con 7, y con la intención de retomar su progresión tras el frenazo del sábado en San Mamés frente al Elche, ante el que solo pudo rescatar un punto en la recta final para rebajar la euforia despertada por la contundente victoria sobre el Atlético de Madrid.

Los triunfos encadenados ante el Celta y el conjunto colchonero premiaron al Athletic con seis valiosos puntos y otorgaron la credibilidad que necesitaba el equipo del alemán Edin Terzic para seguir dando pasos sólidos en la construcción de su proyecto.

La visita del conjunto ilicitano, sin embargo, fue un pequeño paso atrás que condensó las dos caras en un mismo partido. En una primera parte el Athletic se mostró dominador y dinámico, aunque falto de acierto, antes de responder al gol encajado con un juego insulso que apenas le dio para rascar un empate.

Los rojiblancos, por lo tanto, se presentan en Orriols con el objetivo de reaccionar en un escenario históricamente favorable, en el que han sumado más victorias que derrotas, animado además por las buenas noticias que llegan desde la enfermería.

Terzic confirmó en la rueda de prensa previa que Iñaki Williams, que el sábado se retiró cojeando tras recibir un fuerte golpe en un pie, podrá jugar en el Ciutat de Valencia y que Gorka Guruzeta y Peio Canales han completado parte del último entrenamiento y podrían entrar en la convocatoria.

La única baja segura para este encuentro es la de Dani Vivian, que está fuera del grupo desde el comienzo de la pretemporada, por una lesión en el aductor largo de la pierna derecha.

Levante: Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez, Olasa, Rey, Bardeli, Brugué, Iván Romero y Thiago.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Gerenabarrena, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams.

Árbitro: Alejandro Quintero (C. Andaluz)