0-1. España sella su pase a las semifinales con una lección de oficio

Tras superar con comodidad la primera fase y sufrir, quizá algo más de los previsto, ante la siempre competitiva Portugal en los octavos de final, el conjunto español se encontró, por fin, con un rival capaz de mirarle de tú a tú.

Tal y como quedó claro con la asfixiante presión que planteó de inicio la selección brasileña que puso en más apuros que nunca a las de David Aznar a la hora de sacar jugado el balón desde atrás.

Pero si por algo destaca España es por su capacidad para adaptarse a cualquier escenario, ya sea ante la endeble Nueva Caledonia, a la que endosó un contundente 11-0 en la fase inicial, o ante esta agresiva Brasil.

Sin perder nunca la calma, ni la pelota, el conjunto español fue poco a poco encontrando el camino para superar la primera línea de presión del equipo sudamericano y dotar de vuelo a su juego por las bandas

Unos carriles donde brillaron con luz propia la más eléctrica Rosalía Domínguez y la potentísima Pau Comendador, que mezclaron a la perfección en la acción que permitió a España abrir a los veintisiete minutos el marcador.

Tras llegar hasta la línea de fondo Rosalía asistió para la llegada de Pau Comendador que vio como su remate acababa en el interior de la portería (0-1) tras tocar en la defensa brasileña Thaynara.

Un gol que permitió a la selección española adueñarse por completo de un encuentro, en el que por ponerle algún pero a las de David Aznar, les faltó un poco más de colmillo para traducir su dominio en claras ocasiones de gol.

Circunstancia que permitió a Brasil soñar con la posibilidad de igualar la contienda en una segunda parte en el que la verdeamarela, más a base de empuje que de buen juego, merodeó el área del conjunto español.

Sin bien las jugadoras brasileñas nunca llegaron en poner en peligro la portería defendida por Laia López, todo lo contrario que España que pudo resolver la contienda a los sesenta y seis minutos en un remate mordido de Celia Segura que tocó en el poste.

Una falta de pegada, algo extraño en un equipo que promediaba más de cuatro goles por partido, que condenó a las jóvenes internacionales españolas a unos tensos minutos finales en los que Brasil intentó a fuerza de carácter forzar la prórroga.

Más cerca estuvo todavía del gol la española Daniela Agote que vio como el palo evitó que firmase en el tiempo de prolongación el tanto de la tranquilidad para un equipo español, que cuatro años después de coronarse campeón del mundo en Costa Rica, volverá a disputar una semifinal.

Penúltima ronda en la que España se medirá el próximo miércoles (15:00) con Italia, que este sábado se impuso por 1-3 con un doblete de Karen Appiah a Corea del Sur en los cuartos de final.

0 - Brasil: Thais Lima; Sofia Couto, Ana Beatriz, Thaynara (Gio Canali, min.75); Aninha, Kaylane (Nogueira, min.70), Emily Lucas (Clarinha, min.37), Evelyn (Brendha, min.46); Dudinha (Dulce, min.46), Vitorinha y Gisele

1 - España: Laia; Noe Bejarano (Carla Julià, m.46), Silvia Cristóbal, Aïcha, Noa Jiménez; Librán, Peñalvo; Pau Comendador (Ainoa, min.85), Celia Segura (Gurtubay, min.66), Rosalía (Agote, min.75) y Alba Cerrato (Marisa, m.66)

Goles: 0-1, min.27: Thayara en propia puerta.

Árbitra; Lizzet García (MEX). Mostró tarjeta amarilla a Rosalía, Librán, Gurtubay por España.

Incidencias: Encuentro de cuartos de final del Mundial femenino sub 20 disputado en el Arena Sosnowiec (Polonia).