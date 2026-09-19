Sánchez: “Debemos encender la mecha de Mestalla y hacer que la gente recupere la fe”

“Es nuestra responsabilidad ser un equipo reconocible, con hambre, con ganas de ganar; y estoy convencido de que Mestalla va a responder como siempre ha hecho. Me gusta poner el ejemplo de cuando venía de visitante a Mestalla. Cuando se incendia Mestalla es extraordinario, gana partidos. Somos nosotros los que tenemos que encender la mecha. Somos nosotros los que tenemos que hacer que la gente recupere la fe y la ilusión”, dijo en una rueda de prensa.

Sánchez, que condujo al equipo a la primera victoria del curso ante el Alavés en Mendizorroza tras la destitución de Carlos Corberán, valoró el “paso adelante” que dio el equipo en Vitoria.

“Se vio una gran versión del equipo a nivel colectivo e individual, pero la intención es que sigan mejorando y con esa intención hemos trabajado esta semana. Hemos seguido insistiendo en la confianza que deben recuperar y hemos intentado darle ese toque que intentamos darle el día de Vitoria, con unos pocos días más para preparar el partido”, apuntó.

Por otro lado, el técnico del Valencia Mestalla habló sobre Aarón Mayol, que debutó con titularidad la pasada jornada: “No es una cuestión de valentía, el chico está preparado, lo conozco bien y para ese partido en concreto considerábamos que Mayol nos iba a ayudar a ganar”.

“Las cosas no se deben regalar, se ganan en el campo independientemente de que seas jugador de la primera plantilla o la academia. No hemos trabajado nada diferente con él, que siga con esas ganas de mejorar y su humildad. Es lo suficientemente mayor para afrontar esta situación”, agregó.

Mientras, sobre su situación personal y preguntado si le gustaría algún día entrenar al Valencia como técnico ‘oficial’, el murciano dijo que, aunque no piense en ello, todo el mundo "tiene sus ambiciones" y quiere "progresar”.

“No estoy pensando mucho en mí, ni en lo inmediato, pienso en el partido de mañana contra la Real Sociedad, en mostrar una buena cara, dar continuidad a lo que se hizo en Vitoria, que el valencianismo vea un equipo reconocible y que se pongan unos cimientos para el futuro entre afición y equipo”, contó.

Por último, huyó de analizar la idoneidad del mexicano Javier Aguirre, que es uno de los grandes candidatos para ser el nuevo entrenador del Valencia. “Me parece bastante osado que yo que vengo del filial me ponga a hablar de un entrenador con la trayectoria de Aguirre. Su trayectoria ya dice lo que es, me parece un poco arriesgado por mi parte hablar de él”, concluyó.