De la Fuente: "La gran fortaleza de este equipo es que tenemos muchos registros"

El técnico riojano, en la comparecencia de prensa de la víspera del partido en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del encuentro, dijo que su equipo debe ser "contundente, fuerte en defensa y también en el ataque tener el control del juego", y además destacó que los veintiséis jugadores convocados "están en perfecta condiciones".

De la Fuente, que quiso antes de atender las preguntas de los periodistas dar la enhorabuena a la selección nacional sub-20 femenina por haberse proclamado campeona del mundo y también mandar un saludo a sus "amigos sevillanos" en una ciudad donde se encuentra "como en casa", se refirió al nuevo formato de la Liga de Naciones.

El seleccionador aseguró que es "tremendamente exigente tener en diez días cuatro partidos" y que otra vez han "demostrado" que anteponen "la salud de los futbolistas" y que, por ello, estudiarán "a los que interesa que tengan descanso, ademas de que los que están esperando jugar se lo ganan y tiene el mismo nivel futbolístico que los otros".

En este sentido, se refirió a la decisión de liberar a Eric García, que se lesionó en el calentamiento del partido ante Inglaterra del pasado sábado, y afirmó que para este martes no iba a estar y que no tenían certeza de que estuviera para el siguiente, por lo que no era necesario forzar.

"Lo que queremos es que jueguen los que estén en buenas condiciones", dijo De la Fuente, quien destacó a Croacia, su rival en el Sánchez-Pizjuán, y subrayó que es una selección a la que conocen "muy bien, con jugadores de un talento mundial y con un nuevo seleccionador, lo que también es un revulsivo".