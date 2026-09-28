La brasileña Geyse anota dos veces en la goleada de América sobre León

En la continuación de la novena jornada, Geyse, dos veces, su compatriota Priscila, dos más, y la española Irene Guerrero anotaron por las azulcremas, que dominaron el partido, aumentaron y bajaron el ritmo cuando quisieron y dejaron sin respuestas al rival.

En el minuto 7, Geyse convirtió con un golpe cruzado de derecha; en el 12, Priscila sacó provecho de un error de la defensa y aumentó la ventaja; en el 52, Geyse aceptó un servicio de Nancy Antonio y puso el 3-0, y en el 57, Guerrero tocó a puerta a pase de Priscila, quien cerró la cuenta en el 84 con un gol de zurda.

América llegó a ocho victorias, un empate y 25 puntos para liderar el grupo B, delante del Guadalajara, con 18 unidades, el San Luis (16) y el Pumas UNAM (13).

El Apertura transcurre por primera vez con dos grupos. En el A, las Rayadas de Monterrey suman 24 unidades, dos por encima del Tigres UANL.

El domingo, las Rayadas derrotaron por 1-2 al Puebla con goles de la española Lucía García y la costarricense Valeria del Campo, en tanto que la salvadoreña Abigail López descontó por el Puebla.

García fue expulsada en el minuto 72 y aún así las regias decidieron el partido a favor con un gol de Del Campo en el minuto 90+1.

También en la jornada dominical, la nigeriana Amina Bello convirtió un gol para darle al San Luis un empate 1-1 en casa del poderoso Tigres UANL, que empató con una diana de Alexia Delgado.

Este lunes Pumas empató sin goles con el Atlante.

Con su actuación ante León de este lunes, Geyse se despegó como la mayor goleadora del torneo, con 15 tantos, tres más que la venezolana Enyer Higuera, del San Luis.

Más tarde este lunes Toluca visitará a Necaxa en busca de tres puntos para mantenerse en zona de clasificación a los cuartos de final.