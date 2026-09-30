La aerolínea Etihad sopesa medidas legales contra la Premier por el caso del City

Etihad es una de las empresa involucradas en la adulteración de las cuentas financieras que llevó a cabo el City durante nueve años y que sirvió para inflar sus ingresos de forma irreal y lograr un beneficio ilegal de más de 1000 millones de euros durante dicho periodo.

En un comunicado, la aerolínea "categóricamente rechaza cualquier investigación, conclusión o implicación que sugiera que esta empresa ha estado involucrada en acuerdos comerciales impropios".

Según Etihad, la Premier League en ningún momento se puso en contacto con ellos y no les dio la oportunidad de proveer información relevante.

Ahora Etihad está buscando consejo legal para llevar acciones contra la Premier y proteger sus intereses.

Etihad, que es una empresa valorada en cerca de 5.000 millones de euros, ha sido el principal patrocinador del City, dando nombre a su estadio, desde 2009. En todo este tiempo ha inyectado cientos de millones en las arcas del club.

"La comunicación pública de la Premier League sobre la investigación de la comisión, después de un periodo de filtraciones selectivas, ha creado daños a Etihad, pese a que la aerolínea no ha sido mencionada en dicho informa. Etihad está muy preocupada por cómo este asunto ha sido comunicado públicamente. La falta de claridad y transparencia, además de la selecta 'desvelación' de información, ha supuesto daños para Etihad. La Premier League debe asumir las consecuencias de cómo esta investigación ha sido presentada".

"Etihad está inmensamente orgullosa de su larga relación con el Manchester City. El nombre de Etihad ha sido llevado con orgullo por el club y su estadio durante muchos años y como parte de esta relación hemos conectado a millones de aficionados alrededor del mundo. Nuestro compromiso con el Manchester City, sus aficionados y nuestros acuerdos continúa siendo fuerte", informó la compañía.