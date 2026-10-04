Cavan Sullivan, el goleador más joven de la historia de la selección de EEUU

Sullivan anotó el segundo tanto del encuentro a aprovechar un 'regalo' del guardameta Raúl Rangel a los 63 minutos, con lo que batió la plusmarca establecida unos días ante por Mathis Albert, quien marcó ante Chile con 17 años y 131 días.

Asimismo, Julian Hall, que abrió la cuenta, se convirtió a sus 18 años en el tercer jugador estadounidense en marcar en sus tres primeros partidos con la selección, junto a Alex Rae y Eddie Johnson.