El Tigres UANL del uruguayo Aguirre recibe al líder Toluca, en esperado duelo en México

Con su peor rendimiento en mucho tiempo, los Tigres del entrenador Víctor Manuel Vucetich ocupan el decimoquinto lugar de la tabla de posiciones y, aunque tienen margen para recuperarse, necesitan hacerlo ya, por lo que vencer al mejor equipo del torneo puede ser un golpe anímico.

Aguirre, mundialista con Uruguay este año, regresa al equipo después de haber anotado en la goleada 6-1 a India en un amistoso; si está descansado, se unirá al argentino Juan Brunetta como referentes del ataque.

Toluca suma seis triunfos, dos empates, dos derrotas y 20 puntos para encabezar la clasificación por mejor diferencia de goles que el América. El argentino Antonio Mohamed, entrenador del equipo, confesó hace unas horas que enfrentar a Tigres es algo especial porque se trata de un equipo de alto nivel y vencerlo deja un mejor sabor.

Paulinho, el brasileño Helinho y el mundialista mexicano Alexis Vega serán las bujías de la ofensiva de los 'Diablos', que tratarán de aprovechar la inestabilidad de los regios, con apenas 10 goles anotados.

Este viernes, antes del Tigres UANL-Toluca, el León, quinto de la tabla de posiciones, visitará al Puebla, noveno, en un duelo entre dos cuadros necesitados de puntos.

Las Águilas del América, segundo lugar con los mismos puntos que el puntero Toluca, recibirán el sábado al Monterrey, décimo de la clasificación, en un duelo entre dos de los cuadros de mejores plantillas en la liga, candidatos al título.

América, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, tiene un partido pendiente, con el cual podría saltar al primer lugar, pero de momento, tratará de aprovechar la condición de local para sumar tres puntos ante un Monterrey que no puede darse el lujo de seguir con paso inestable.

En los otros duelos sabatinos, el Atlas recibirá a las Chivas de Guadalajara, en el derbi tapatío; Juárez FC al Tijuana y Querétaro al Atlante.

La jornada concluirá el domingo, cuando el campeón Cruz Azul se meterá en el estadio de los Pumas UNAM, uno de sus rivales más enconados; en tanto San Luis recibirá al Santos Laguna y el Pachuca del venezolano Salomón Rondón al Necaxa.

Rondón celebra hoy 20 años de profesional como líder de los goleadores del apertura, con 10 dianas, cuatro más que sus más cercanos perseguidores y tratará de celebrarlo el domingo como cabeza del ataque de su equipo.

- Partidos de la undécima jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Viernes 09.10: Puebla-León y Tigres UANL-Toluca.

Sábado 10.10: Juárez FC-Tijuana, Querétaro-Atlante, Atlas-Guadalajara y América-Monterrey.

Domingo 11.10: San Luis-Santos Laguna, Pachuca-Necaxa y Pumas UNAM-Cruz Azul.