Federación Mexicana y grupo Cox se unen para ampliar acceso al deporte de los jóvenes

México ha sido el país elegido para la primera presentación de la Fundación y para el despliegue de sus primeras iniciativas, entre las que aparecen una inversión de 275 millones de pesos hasta 2030 y dar continuidad a una acción social que ya ha beneficiado a más de 5,3 millones de personas.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana, destacó la importancia de la alianza para ampliar el acceso al deporte entre las nuevas generaciones y celebró que la recuperación de las canchas permita crear espacios de convivencia y aprendizaje, al tiempo que contribuirá a fortalecer el tejido social de las comunidades.

Cox se ha consolidado como uno de los líderes mundiales en los sectores de agua y energía, las dos grandes áreas en las que centra su actividad. Su fundación invertirá en los territorios donde opera el grupo, con aportas a la educación, la cultura, el bienestar social, el medio ambiente y la inclusión.

"La Fundación Cox nace para poner nuestras capacidades al servicio de la sociedad y contribuir a generar oportunidades donde más se necesitan. En Cox creemos que el desarrollo empresarial y el desarrollo social deben avanzar juntos, y queremos impulsar iniciativas que dejen una huella positiva", dijo Enrique Riquelme, presidente de la empresa.

La Fundación Cox presentará su proyecto en España antes de finalizar el año.