Maresca: "Todos confiamos en ganar la apelación"

El técnico italiano se enfrentó este viernes a los medios de comunicación por primera vez desde que la Premier League confirmara la culpabilidad del City.

"La razón por la que fiché por este equipo es que confío al 100 % en los dueños, en el consejero delegado, en el director deportivo y en toda la organización, así que no tengo dudas de ello. He hablado con el club, claro. Todos confiamos y probablemente el momento adecuado para hablar sea cuando ganemos esta apelación", dijo Maresca en rueda de prensa.

El italiano además subrayó que él y sus jugadores lo único que pueden controlar es lo que pasa en el terreno de juego y que es en lo que están concentrados.

El City jugará este domingo en Anfield su primer partido desde que se conociera la culpabilidad y será contra el Liverpool, uno de los rivales más perjudicados por sus trampas.

"Va a ser un partido difícil, seguro, y tenemos que estar preparados y estar concentrados en el partido. Conocemos el ambiente de Anfield y sabemos que probablamente vaya s ser peor por la situación, pero es nuestra obligación dar lo mejor de nosotros mismos y tratar de ganar el partido. La razón por la que vine aquí es este tipo de partidos".

Sobre si hubiera firmado por el City si la culpabilidad hubiese sido publicada antes, Maresca aseguró que al 100 % y que cuando fichó no pensaban que fuera un problema.

"Están convencidos de que vamos a ganar la apelación", finalizó.