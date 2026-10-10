El audio del VAR: "Según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal"

El audio del VAR: "Según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal"

Madrid, 10 oct (EFE).- El audio del VAR de la expulsión en el minuto 73 del delantero del Real Madrid Vinícius Júnior refleja que el colegiado de VAR, Alejandro Muñiz Ruiz, llamó al árbitro de campo, Isidro Díaz de Mera, para valorar "una potencial conducta violencia" del atacante en la jugada del 2-0 porque "tira del pelo al jugador del Villarreal" Nathan Saliba.