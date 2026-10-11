Clásicos dominicales en simultáneo por el Brasileirão

Este domingo destacan tres derbis de máxima rivalidad por el Brasileirão, considerado el torneo más competitivo de América y uno de los mejores del mundo.

En Río de Janeiro, el líder Flamengo recibe en el Maracaná al Fluminense, tercero, en un aguardado clásico carioca.

En São Paulo, el Palmeiras, de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón “Amiguito” Sosa y Mauricio Prado, en el segundo lugar, a un punto del liderato, juega ante su eterno rival, el Corinthians, mientras que en Porto Alegre, Gremio, de Mathías Villasanti y Fabián Cornelio Balbuena, disputará el derbi contra el Inter, de Arnaldo Antonio “Toni” Sanabria.

Si bien Flamengo y Palmeiras polarizan la atención con sus partidos al estar involucrados en la lucha del campeonato, además de ser candidatos a ganar la Copa Libertadores, el choque Gre-Nal resulta trascendental, porque ambos clubes se encuentran en la zona del descenso.

Los tres enfrentamientos están marcados para las 17:30, de Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Clasificación

1. Flamengo 61 puntos

2. Palmeiras 60

3. Fluminense 51

4. Athletico Paranaense 50

5. Cruzeiro 48

6. Bahía 46

7. Atlético Mineiro 44

8. Santos 42

9. São Paulo 39

10. Coritiba 38

11. Bragantino 37

12. Vitória 36

13. Botafogo 35

14. Vasco da Gama 35

15. Mirassol 33

16. Corinthians 32

17. Inter 31

18. Gremio 30

19. Remo 25

20. Chapecoense

Los cuatro últimos descienden a la Serie B.