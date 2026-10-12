4-1. El Coventry se estrena como local y despega

El conjunto de Frank Lampard, recién ascendido, se distancia de la zona de descenso en la que estuvo anclado en las semanas iniciales y aprovechó la inspiración del francés Sidiki Cherif para encarrilar una victoria complicada que selló a base de resistencia ante el dominio de su rival y que sentenció definitivamente con una goleada.

No se le había dado bien al Coventry los duelos con las urracas. El recién ascendido consiguió ganar por primera vez en el curso en el Coventry Building Society Arena ante 30.000 aficionados. Amargó al Newcastle que de la mano de Matthias Jaissle había protagonziado un buen comienzo de temporada pero que acusó el hecho de ir siempre por detrás.

Porque el choque arrancó torcido para los visitantes cuando una falta dentro del área en un balón que se le escapó de Lukas Hornicek sobre Sidiki Cherif supuso el penalti que transformó Jack Rudoni, a los cuatro minutos.

Las urracas se hicieron con el balón y dominaron absolutamente. Merecieron el empate pero no lograron llevar la pelota a la red a pesar de las numerosas ocasiones. Y tras el descanso la situación se repitió. El Covrentry hizo el segundo, cuando Sidiki Cherif recogió un rechace de un defensa tras un balón enviado por Milan Van Ewijk y de media vuelta, al borde del área marcó el segundo.

Por fin vio puerta el Newcastle, en el minuto 70. Fue obra de Sven Botman de un disparo lejano tras recibir un balón del español Nico González pero cuando intensificaba su acoso y arrinconó al cuadro de Lampard, llegó la sentencia con dos goles en cinco minutos. En el 81 Ellis Simms, que tres minutos antes sustituyó a Sidiki Cherif, aprovechó un balón de Brandon Thomas Asente que se interpuso en la salida de balón de la defensa visitante y marcó el tercero. Y acto seguido, tampoco perdonó Stephen Mfuni que redondeó una victoria impensable para el Coventry.