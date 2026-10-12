El Eibar no puede con Aarón y cede el liderato al Almería

Hasta en tres ocasiones evitó el guardameta del Oviedo el gol del equipo guipuzcoano en una primer parte en la que los de Jokin Arambarri reaccionaron con ambición y personalidad al tempranero tanto de Mikel Goti que adelantó a los tres minutos de juego en el marcador (1-0) el conjunto asturiano.

Sin embargo, toda la efectividad que había mostrado hasta el momento el Eibar, que llegaba a la cita como el equipo más goleador de la categoría con un total de dieciocho dianas en las ocho primeras jornadas, se diluyó, al menos en la primera mitad, en su visita al Carlos Tartiere.

Todo lo contrario que el Oviedo que lució una hasta inusitada pegada y si en su primer acercamiento tomó la delantera con el tanto de Goti en el último minuto de la primera mitad dobló su ventaja (2-0) con el gol de Carlos Domínguez.

Pero ni así se rindió el Eibar que soñó con lograr, al menos, el empate que le hubiera permitido conservar el liderato, tras recortar la diferencia (2-1) con un tanto de Iván Gil a falta de un cuarto de hora para la conclusión del encuentro.

Esperanzas con la que se encargó de acabar Carlos Domínguez con un espectacular zapatazo desde fuera del área (3-1) que no sólo truncó la racha de siete triunfos consecutivos del conjunto armero, sino que apartó también al Eibar del liderato.

Una primera plaza que recayó en el Almería, que se situó al frente de la clasificación gracias a su mejor diferencia de goles con relación el equipo guipuzcoano, con el que figura igualado a veintiún puntos, tras doblegar el domingo por 3-0 al Leganés.

Encuentro en el que el equipo andaluz, que contabilizó su sexta victoria seguida, hizo valer la profundidad y calidad de su plantilla con los goles en la segunda mitad de Miguel de la Fuente, que sustituyó tras el descanso al brasileño Thalys.

La misma fórmula que ya permitió al conjunto indálico alzarse la pasada semana con los tres puntos en juego ante el Burgos, tras imponerse por 2-1 al equipo castellano con un gol de De la Fuente, que arrancó la contienda desde el banquillo.

Pero si ante el Burgos Miguel de la Fuente tuvo que esperar a los ochenta y cuatro minutos para lograr el gol de la victoria, ante el Leganés, su exequipo, el atacante rojiblanco apenas necesitó doce minutos sobre el terreno de juego para encarrilar la victoria del Almería con dos tantos.

Triunfo que no pudo emular el Castellón que, tras arrancar la temporada como un cohete, al firmar seis victorias y un empate en las siete primeras jornadas, ha visto frenada su trayectoria de golpe con el empate (1-1) que cedió la pasada semana en casa ante el Ceuta y la derrota (1-0) encajada este sábado en el campo del Andorra

La primera encajada en el presente curso por los de Pablo Hernández que no lograron reponerse del gris arranque de partido que firmaron en su visita al Principado, lo que no desaprovechó el Andorra para imponerse con un gol de Moró Sidibe a los trece minutos.

Ni el retorno a la titularidad del joven centrocampista colombiano Maty Orozco, tras perderse las dos últimas jornadas por sus compromisos internacionales, pudieron evitar la derrota de un Castellón que en apenas quince días se ha visto relegado de la primera a la tercera plaza.

Algo mejor le fue el regreso, tras su estancia con la selección colombiana, al delantero Yaser Asprilla, que anotó el gol que permitió a Girona lograr este lunes un empate (1-1) en el campo del Tenerife, en una acción en la que el atacante cafetero evidenció su temple y calidad en el interior del área.

Tablas que no sirvieron al conjunto catalán, que encadenó su segundo empate consecutivo, para seguir instalado en los puesto de promoción de ascenso, tras verse retrasado de la cuarta hasta la séptima posición.

Un tropiezo que no desaprovechó el Mallorca para auparse a la cuarta posición, tras imponerse el sábado por 3-1 a Las Palmas, en un encuentro en el que los bermellones, uno de los tres equipos procedentes de LaLiga EA Sports, que parecieron liberarse definitivamente.

"Sin lugar a dudas, ha sido el mejor partido de la temporada", reconoció tras la contienda el preparador del Mallorca, Luis García, que pareció encontrar la fórmula para recobrar el vuelo que le había faltado al conjunto balear con la presencia en las bandas de Adrián Liso y Josep Cerdà.

Zona de eliminatorias de ascenso en las que se situó el sorprendente Sabadell, un recién ascendido, que mira de tú a tú a los gallitos de la categoría tras auparse a la quinta posición al imponerse por 1-2 al Ceuta con un doblete de Ángel Baena, en un duelo en el que los catalanes jugaron con un hombre menos desde los cincuenta y tres minutos por la expulsión de Edgar.

Un puesto por detrás del equipo arlequinado se situó el Sporting de Gijón que alcanzó la sexta plaza, la última que da derecho a jugar la promoción, tras imponerse el domingo por 0-1 en su visita al campo del Cádiz con un gol de Pablo García a falta de tres minutos para la conclusión.