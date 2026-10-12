Pedro López defiende la idea de aprender de las derrotas con la selección mexicana

"Siempre preferimos ganar, pero una vez que se ha dado la derrota, analizamos todo. Le preguntaba a las jugadoras qué preferían, ganar 4-0 sin oposición o haber descubierto que tenemos que ser más sólidos como equipo al perder el balón", dijo en rueda de prensa.

México fue superado por 4-3 el pasado viernes en el primer amistoso ante Jamaica como parte de la preparación para la eliminatoria mundialista en un duelo que, según el entrenador, perdieron en los primeros 20 minutos ante un rival potente en el centro del campo y gran desgaste físico.

López sacó en cuenta que lo aprendido en la derrota y lo que saque del amistoso de este martes, otras vez ante las jamaicanas, será decisivo para enfrentar el 28 de noviembre a Haití, por un boleto al Mundial de Brasil 2027.

Las haitianas se parecen mucho a las jamaicanas, lo cual analizarán el estratega y su cuerpo técnico, confiados en que las mexicanas llegarán en su mejor momento a la competencia fundamental en poco más de un mes.

El Tri femenino este martes solo tendrá la baja de la delantera Diana Ordóñez y el resto estará disponible para tratar de vencer a Jamaica, que también se prepara para buscar su pase al Mundial, el 27 de noviembre ante Costa Rica.

López confesó que desde su llegada a la selección, en el 2022, en algunas ocasiones le hubiera gustado jugar mejor, pero llegaron las victorias y eso fue importante para aumentar la confianza.

"Mientras más ganemos, vamos a jugar mejor porque habrá más confianza", puntualizó.

La defensa Kenti Robles, exjugadora del Real Madrid de la liga española, confesó estar ilusionada con la posibilidad de estar en el Mundial y anhela que llegue pronto el partido contra Haití.

"Una derrota no nos define; llevamos tres años magníficos y también tengo ganas de que llegue mañana para ver al equipo en su nivel ganando sus duelos", señaló.