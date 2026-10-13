2-0. Parris y Mickels dan la primera victoria europea del Sabah

Después de perder por 0-4 ante el Manchester United en el debut, el equipo azerbaiyano sumó sus primeros tres puntos en una competición europea tras su fundación hace nueve años, en 2017, y los primeros en su primer partido en casa como local.

El partido se fue igualando según pasaban los minutos y fue en el minuto 17 cuando Kaheen Parris firmó el primer tanto para los locales que posteriormente fue anulado por el árbitro, a instancias del VAR, por un fuera de juego milimétrico.

La mayor ocasión para el Slavia de Praga la protagonizó el checo Tomas Chorý en el minuto 19, pero su intento que fue rechazado por el francés Steve Solvet en la línea de portería.

Tomás Vlcek estuvo a punto de marcar el primero para los checos gracias al pase de Ange N'Guessan, pero Michal Sadilek estrelló el balón en el palo. Y a su vez se golpeo con el mismo y tuvo que ser atendido en el terreno de juego. Al término del primer tiempo el marcador no se movió.

A cuatro minutos del inicio de la segunda parte el jamaicano Kaheem Parris marcó el primer gol para el Sabah (1-0) y se convirtió en el primer goleador del su equipo en una competición europea gracias a un disparo en la frontal del área que batió al portero Jakub Markovic. A partir del gol los de Valdas Dambrauskas empezaron a generar más ocasiones de gol.

El gol del empate pudo haber subido en el marcador en el minuto 82 con el disparo de Lukas Provod que fue rechazado por Akim Zedadka en la línea de gol, donde los checos reclamaron mano del mismo, aunque el VAR no decretó la pena máxima.

El conjunto de Azerbaiyán firmó su segundo tanto en el 88 tras un error del portero en la salida, donde Joy-Lance Mickels recogió el rechacé y disparó a portería vacía que no pudo despejar el defensa nigeriano Samuel Isife.

2 - Sabah: Pokatilov; Solvet (Dashdamirov, min.73), McCarthy, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Lepinjica; Du Queiroz (Nwachukwu, min.73), Simic (Khaybulaev, min.86), Parris (Mbina, min.73); y Michels.

0 - Slavia Praga: Markovic; Holes (Suleiman, min.63), N'Guessan (Kubiak, min.76), Zima; Vlcek (Isife, min. 73), Moses, Sedílek (Nowak, min.63), Sturm; Provod, Ayaosi; y Chorý (Chytil, min. 73).

Goles: 1-0, min.49: Kaheem Parris. 2-0, min.88: Joy-Lance Mickels.

Árbitro: Sebastian Gishamer (Austria). Amonestó a Veljko Simic (min.14), a Steve Solvet (min.66) y a Zedadka (min.74) del Sabah y a Ayaosi (min.70) y a Kubiak (min.77) del Slavia de Praga.

Incidencias: partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico de Bakú.