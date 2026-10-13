En el minuto 43, el árbitro anuló un tanto a Cardoso, tras ver la jugada en el monitor del VAR y apreciar mano de Llorente en el pase previo. En el minuto 75, el expulsó a Leny Yoro, por lo que el Manchester jugó el resto del partido con 10 futbolistas. EFE.
13 de octubre de 2026 - 18:00
Barrios y Lookman dan la victoria al Atlético (2-0)
Madrid, 13 oct (EFE).- Un gol de Pablo Barrios, cuando sólo se habían jugado 52 segundos y otro de Lookman den el minuto 79 dieron la victoria (2-0) al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano ante el Manchester United, en partido de la segunda jornada de la primera fase de la Liga de campeones.
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