Forlán presenta un balance "muy positivo" de su primera experiencia como seleccionador

El exfutbolista de 47 años dijo tener sensaciones positivas de los partidos jugados por la Celeste, pese a la decepción por el debut.

Con Forlán en el banquillo Uruguay cayó por 3-1 ante Japón el 24 de septiembre, luego se recuperó con una goleada por 4-1 a Corea del Sur y cerró su gira el 6 de octubre con una exhibición de 1-6 al equipo de India.

Definió como "una lástima" el resultado en el primer amistoso.

"Lamentablemente, la pelota cayó del lado de ellos en ese minuto y medio sobre el final y son las reglas del juego que tenés que aceptar", dijo al aludir a los dos tantos que Japón marcó luego de los 90 minutos y que le sirvieron para quedarse con el triunfo.

Sobre el partido con Corea del Sur, dijo que "hacía mucho tiempo" que no veía jugar a sus compatriotas de la manera que lo hicieron ante un rival que calificó como "de un nivel importante".

"Marcaron, jugaron y controlaron el ritmo del partido", resumió no sin antes lamentar la lesión del creativo Giorgian de Arrascaeta.

Apuntó que Uruguay debía demostrar su superioridad ante India y celebró que mostró "jerarquía y calidad" para imponerse por 1-6.

Destacó la aparición por primera vez en el equipo titular del guardameta del Atlético Belgrano Thiago Cardozo, así como los defensores Facundo Bernal (Defensor Sporting) y Juan Rodríguez (Cagliari-ITA).

Sobre Darwin Núñez, quien marcó de penalti en la goleada a India, manifestó que se mantiene como su principal referencia de ataque.

Reveló que se comunicó telefónicamente con el guardameta Fernando Muslera y el delantero Luis Suárez, máximo goleador de la Celeste de todos los tiempos para conocer si estaban disponibles. Admitió que ambos decidieron dar un paso al costado debido a que la próxima competencia oficial, la Copa América de 2028, está aún muy distante.

Ratificó que considera a Suárez y Muslera como valores que pueden seguir aportando al equipo nacional.

El entrenador en propiedad de la selección sub-20 agradeció este martes a los futbolistas que acudieron a su convocatoria para los tres partidos amistosos.

Agregó que el hecho de que los jugadores retornaran rápidamente a la selección tras el último Mundial "habla muy bien de ellos", y añadió que demostraron lo que quieren al combinado nacional.

Consultado sobre las próximas fechas de partidos amistosos, admitió que aún no hay rivales confirmados.