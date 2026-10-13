Julián Alvarez, titular en el Atlético; el United, con Andrey Santos y sin Cunha

El Atlético juega de inicio con Jan Oblak, en la portería; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Cristian ‘Cuti’ Romero, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Pablo Barrios y Johnny Cardoso, en el medio centro; Kang in Lee y Álex Baena, por delante, y Julián Alvarez, en la punta del ataque.

En el United, Carrick empieza el encuentro con Senne Lammens; Ayden Heaven, Leny Yoro, Lisandro Martínez, Diego Dalot; Andrey Santos, Carlos Baleba, Youri Tielemans; Marcus Rashford, Bruno Fernandes; y Bryan Mbeumo.