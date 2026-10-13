La ambición del Atlético Mineiro desafía a la gran revelación de la Sudamericana

Tercera semifinal continental consecutiva para el equipo de Belo Horizonte, que busca acabar con su maleficio de las últimas temporadas.

En 2024, perdió la final de la Libertadores ante el Botafogo y en 2025 se le escapó la Sudamericana en la tanda de penaltis contra el Lanús.

En ambas ocasiones el Mineiro estaba dirigido por argentinos, Gabriel Milito y Jorge Sampaoli. Tras la destitución del exseleccionador de Chile en febrero pasado, la directiva volvió a apostar por un técnico del país vecino, 'El Barba'.

A Eduardo Domínguez le ha costado encontrar continuidad en el banquillo albinegro. Sus primeros meses fueron complicados, pero el equipo ha sabido evolucionar en la adversidad.

En cuartos de final, levantó un 2-0 encajado en el partido de ida y terminó pasando en los penaltis ante el Santos de Neymar.

El domingo pasado, volvió a batir al cuadro paulista en el Campeonato Brasileño, con otra remontada materializada en el tiempo añadido gracias a los tantos de Vitor Hugo y el uruguayo Thiago Borbas (2-1).

Domínguez alabó en rueda de prensa la fe inquebrantable de los suyos hasta el pitido final, pero al mismo tiempo les pidió entrar "concentrados" desde el minuto uno contra los uruguayos.

En el plano deportivo, el centrocampista Fred, exjugador del Manchester United, es seria duda para el encuentro del miércoles.

El '7' se recupera de una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y ya se perdió el compromiso contra el Santos del fin de semana.

No estarán seguro el portero titular, Everson, con una fractura en un pie, el carrilero Gustavo Scarpa y el extremo colombiano Mateo Cassierra, ambos también en la enfermería.

El Mineiro está en una zona tranquila en el Brasileirão y aún puede llegar a otra final esta temporada si supera al Gremio en las semifinales de la Copa de Brasil.

El Montevideo City Torque disputa por primera vez una semifinal de una competición Conmebol, en su segunda participación en la Copa Sudamericana.

Todo un hito para un club que tiene menos de dos décadas de historia y forma parte del poderoso universo del Grupo City.

El cuadro dirigido por Marcelo Méndez ha recuperado, además, el liderato del Torneo Clausura de Uruguay, tras aprovechar el tropiezo de sus rivales y derrotar el viernes pasado, por 1-0, al Danubio gracias al acierto de Salomón Rodríguez, el '9' del equipo.

El objetivo de la escuadra uruguaya es resistir en Brasil para hacerse fuerte en el partido de vuelta, previsto para el miércoles de la próxima semana en el Estadio Centenario de Montevideo.

La estadística le sonríe, ya que el City uruguayo nunca ha perdido en casa en la Sudamericana, con siete victorias y tres empates como local.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Natanael (o Alan Franco), Lyanco, Vitão, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo, Bernard; Tomás Cuello y Reinier.

Entrenador: Eduardo 'Barba' Domínguez.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Luka Andrade y Salomón Rodríguez.

Árbitro: Carlos Andrés Betancur (COL). Su compatriota David Rodríguez estará en el VAR.

Estadio: Arena MRV, en la ciudad de Belo Horizonte.