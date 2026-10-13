Laporta: "Estamos practicando el mejor fútbol del mundo"

"Lo digo con toda la humildad, pero creo que estamos practicando el mejor fútbol de Europa y, por lo tanto, del mundo. Hay otros equipos que también están muy bien, como el PSG o el Bayern de Múnich, que son candidatos a ganar las competiciones en las que participamos. Y después siempre falta alguna sorpresa, y hay que estar atentos", ha afirmado.

El presidente del club catalán ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación desplazados a Estambul, donde el Barça se mide este martes al Galatasaray en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Y es precisamente la 'Champions', que la entidad catalana no gana desde 2015, el gran "objetivo" de la temporada, según Laporta, quien ha elogiado el trabajo del director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', por haber confeccionado "un equipo muy competitivo y compensado".

"Somos el equipo que está jugando mejor y dando espectáculo, lo que provoca que los aficionados al fútbol y los culers se lo pasen bien. Hacemos un juego que divierte", ha argumentado.

Y, en este sentido, el presidente ha destacado que "la clave de todo" es que exista "espíritu de equipo y buen ambiente" en el vestuario azulgrana.

Preguntado por las quejas arbitrales del Real Madrid tras su último partido contra el Villarreal, el presidente barcelonista ha preferido "hablar del Barça" y centrarse en el encuentro ante el Galatasaray. "Es uno de esos partidos que nos gusta jugarlos porque hay mucho ambiente en el estadio", ha concluido.