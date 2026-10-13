Luiz Júnior regresa a la portería de un Villarreal con Gerard y Mikautadze en ataque
Villarreal (Castellón, España), 13 oct (EFE).- El portero brasileño Luiz Júnior regresa a la titularidad por la baja de última hora del húngaro Peter Gulacsi, asaltado la pasada noche junto a su familia a mano armada cuando se encontraba en su domicilio, en un Villarreal que afronta la visita del Nápoles con una pareja de ataque formada por Gerard Moreno y el georgiano Georges Mikautadze.
El entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez, ha introducido seis cambios con respecto al partido de Liga del pasado sábado y ha apostado por una alineación formada por Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Gueye, Saliba, Comesaña, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.
El técnico italiano del Nápoles, Massimiliano Allegri, ha formado su equipo inicial con Milinkovic-Savic; Rrahmani, Rafa Marín, Badiashile, Politano; McTominay, Gilmour, De Bruyne, Di Lorenzo, Giovane y Hojlund.