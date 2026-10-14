Baena, Kang in, Barrios y el nuevo cambio de paso ofensivo del Atlético

El gol a los 51 segundos del partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Manchester United conjugó las cualidades de los tres para romper a la zaga rival, con un movimiento estudiado, consciente como era el Atlético, su técnico y sus jugadores de la presión alta que propondría desde el primer minuto el grupo de Michael Carrick, cuyo saque del centro fue un pelotazo para ir a la segunda jugada y a la presión. Salió al revés para sus intereses.

Recuperado el balón, el Atlético activó su ataque, a través de la salida paciente desde atrás antes de atravesar las líneas. Beneficiado por un rechace (el pase de salida de balón de Cristian ‘Cuti’ Romero iba para Kang in Lee, en cualquier caso), la intervención rápida y clarividente del media punta surcoreano, gran giro y perfecto pase a la espalda de la defensa, desató el ataque que se proponía el equipo madrileño, con la carrera al desmarque de Baena, controlador, calmado y decisivo en el área, a la llegada de Pablo Barrios.

Una secuencia de 15 segundos desde el pase en vertical de Cristian Romero hasta el gol de Pablo Barrios, cuyo remate con la derecha dentro del área entró con suspense, por el cruce de Heaven que no logró impedir el gol.

El inicio de una victoria crucial en la Liga de Campeones. Derrotado en la primera jornada en Anfield contra el Liverpool, debía ganar en casa al United. Tres de seis puntos. Seis citas por disputar: Stuttgart, Bayern Múnich, Viking, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt y Fenerbahce, por ese orden.

“No busco un parecido a Griezmann. Todos son diferentes”, advirtió Simeone, tras el triunfo por 2-0 contra el Málaga en la vuelta a la competición a mediados de agosto, cuando precisamente dos golazos de Kang in Lee y Baena desatascaron el encuentro en la segunda parte, tras entrar al terreno de juego desde el banquillo, aún entonces sin Julián Álvarez, Jonathan David ni Alexander Sorloth.

Ni el argentino ni el noruego, los dos máximos goleadores de las dos últimas temporadas, con 93 tantos entre los dos en los dos ejercicios más recientes (49 de Julián Álvarez y 44 de Sorloth), han marcado gol aún en esta campaña. El primero ha jugado seis duelos, tan solo dos de titular. El segundo, nada más uno como suplente, tras atravesar casi dos meses de lesión. El canadiense ha firmado tres tantos en seis choques, además de dar dos asistencias.

Nadie ha marcado más goles ni ha dado más pases decisivos en esta campaña en la plantilla del Atlético que Baena, relanzado desde el Mundial, adaptado y protagonista principal más de un año después de su fichaje desde el Villarreal.

Ha anotado cuatro tantos, más que nadie. Uno en el triunfo contra el Málaga (2-0), dos para la victoria en Sevilla (1-3) y uno más en el 4-0 a Osasuna. También dio un gol en el 1-2 al Alavés y en el 2-2 contra el Villarreal.

Kang in Lee suma dos goles. El primero desató la victoria ante el Málaga. El segundo, en la goleada a Osasuna. También dio un pase a Baena en el 1-3 en Sevilla.

Este martes, además, fue el origen de todo lo que sucedió después en el 1-0 al United de Pablo Barrios, que marcó su primer gol de la temporada, tuvo un 94 por ciento de precisión en el pase (Johnny Cardoso, su compañero en el medio, terminó el choque con un 95 por ciento de acierto), y ejerció como un valor incalculable en este Atlético, con la libertad hacia arriba que le da la presencia de otro medio centro a a su lado.