Courtois: "Los errores que hemos cometido nos han costado tres goles"

"Cuando marcas el 3-2 y te quedan diez minutos de partido más el tiempo añadido, sabes que puedes marcar el tercero, y cuando lo conseguimos hemos ido a por el cuarto. Es una sensación increíble, porque sabíamos que teníamos que ganar, pero los errores que hemos cometido nos han costado tres goles", añadió, para los medios oficiales de la competición.

Profundizó en esos errores: "En el caso del primer y segundo gol, hemos perdido el balón fácilmente y ellos nos han marcado en el contragolpe, así que fue nuestro error. Y hemos tenido mala suerte cuando el balón ha salido rechazado y ha entrado. El tercero posiblemente era un penalti a favor y al final acabó en el otro lado".

El Real Madrid remontó de un 3-1 a un 4-3. "Obviamente dormiré bien. Después del 3-1, claro que no pensaba que el partido se había acabado para nosotros, porque siempre luchamos, pero aquí en Roma juegan muy bien. Teníamos problemas, pero hemos creído hasta el final. Hemos marcado tres goles a balón parado, así que gran trabajo de todo el 'staff', y los jugadores siempre han creído", apuntó.

"Ellos jugaron bien y marcaron. El entrenador ha hecho buenos cambios, empezamos a jugar mejor, consiguiendo más posesión del balón, y hemos generado más ocasiones. Soñaba con esto durante el encuentro, con la esperanza de que al final podíamos ganar 3-4, y cuando empatamos sabía que por lo menos íbamos a conseguir un punto, pero ganar aquí y tener seis de seis [puntos] contra dos rivales italianos tan fuertes es un buen inicio", terminó.