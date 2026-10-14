Dos hijas de Maradona piden penas de entre 10 y 15 años de prisión para médicos acusados

Los abogados de las hijas mayores del 'Diez' expusieron durante cinco horas, en lo que ha sido el alegato más extenso del juicio hasta el momento y el quinto y último de las partes querellantes.

Fernando Burlando, uno de los abogados de las hijas, se refirió al juicio como "una gran cita con la historia"

Dijo ante el tribunal: "Lo que ustedes decidirán en este juicio quedará sin ningún tipo de duda marcado a fuego en la memoria colectiva de esta y varias generaciones más".

"Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba. Y lo hicieron obviamente de una manera muy cobarde. Aprovechándose sobre todo de la vulnerabilidad de su salud, agravándola hasta el límite de la muerte misma”, añadió.

Los abogados pidieron, por el delito de homicidio simple con dolo eventual, quince años de prisión para el médico de cabecera Leopoldo Luque, doce años para la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y diez años para la psiquiatra Agustina Cosachov, penas más elevadas que las solicitadas por la Fiscalía.

También solicitaron para todos ellos la inhabilitación profesional por diez años.

Para el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón pidieron cuatro de prisión y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación, por el delito de homicidio culposo.

Al igual que la Fiscalía y el resto de las querellas, pidieron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, mientras que marcaron su diferencia con respecto a la postura de dos de las querellas al solicitar que se condene al psicólogo Carlos Díaz a cinco años de prisión y diez de inhabilitación por homicidio culposo.

"Para nosotros no hay ninguna duda de que Carlos Díaz es responsable", dijo Fabián Améndola, uno de los representantes de Dalma y Gianinna Maradona.

La acusación, según explicó el letrado, se basa en la influencia que ejerció sobre la decisiones médicas, que "fueron cruciales para que el sistema de control fallara".

Puntualmente, el abogado se refirió a la participación de Díaz en la decisión de excluir del tratamiento domiciliario durante el cual murió Maradona a los acompañantes terapéuticos, además de la sugerencia de limitar los controles de enfermería a la administración de medicación y a la sugerencia de que el 'Diez' no recibiera visitas de su familia en sus últimos días de vida.

Améndola consideró que esto aumentó los riesgos al reducir los recursos de información y exigir pautas de distancia cuando ya existían alertas sobre la salud del paciente. Enfatizó: "Diego murió solo en aquella casa".

Los abogados se refirieron también al papel de Luque en la decisión de que, tras su última intervención, Maradona no atravesara su recuperación en una clínica sino en una vivienda, cuyas condiciones han sido motivo de acusaciones cruzadas en el juicio.

"Mientras la familia escuchaba sobre una internación domiciliaria seria, todos los testigos que transitaron por acá describieron algo diametralmente opuesto", remarcó Burlando.

También leyeron una serie de mensajes que los acusados se enviaron entre sí durante el tratamiento, incluyendo uno de Díaz a la psiquiatra Cosachov que, en referencia al tratamiento de Maradona, decía: "O perdemos la matrícula y vamos presos, o somos semidioses".

"Señores jueces, en esta sala no hay ningún semidios", dijo Améndola y concluyó: "Lo que pedimos es que se cumpla esa profecía".