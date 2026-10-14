Fede Valverde: "Con rebeldía, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado"

"El primer tiempo estuvo igualado. Ni ellos encontraron muchas 'chances' ni nosotros pudimos entender el partido como lo habíamos trabajado. Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar. Después, con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado. Movilidad por dentro, más espacios, encontramos los uno contra uno", añadió, en declaraciones a Movistar Plus+.

Valverde reconoció que el encuentro se había puesto "difícil". "Yo, como jugador, orgulloso de que el equipo tenga rebeldía, pero creo que, si hubiéramos hecho el trabajo antes, habría sido un partido menos complicado; lo habríamos disfrutado más. Se nos vino cuesta arriba por errores propios", apuntó.

El Real Madrid remontó un 3-1 adverso en los últimos 10 minutos, gracias a los tantos de Espí, Endrick y Rüdiger. "Felicitar a los que han entrado, lo han hecho con unas ganas increíbles, eso demuestra que estamos todos concentrados", señaló el capitán del equipo blanco.

Incidió en la figura de Endrick, que además fue fundamental en el tanto de Espí: "Me alegro por él. El míster lo había dicho hace unos días, que necesitaba a todos los jugadores, que felicitaba a los que tenían menos minutos. Cada jugador da el máximo".

Terminó haciendo referencia a su propio rol, después de volver a cambiar de posición de centrocampista a lateral: "Lo importante es ganar, como dijo el míster, si las cosas salen bien, hay que seguir adelante. Yo, feliz de seguir agarrando muchos minutos, disfruto jugando con este escudo, tenía mucho espacio para correr. Agradecido de que el míster siga confiando en mí".