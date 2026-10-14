La agencia de representación de Erik Lira se reúne con el Valencia

A su salida de la reunión, Sebiat no quiso hacer declaraciones ante los medios de comunicación. El representante recordó que la agencia también representa a más jugadores y sobre Lira apuntó que es “un buen jugador”.

La agencia de representación mexicana, que además de futbolistas también acompaña a creadores de contenido o periodistas, representa a futbolistas como Edson Álvarez o Kevin Álvarez, entre otros.

A sus 26 años, Lira, que actualmente milita en Cruz Azul y es internacional con México, ya había sido relacionado con el Valencia en anteriores mercados de fichajes, pero con la llegada de Javier Aguirre al equipo valencianista, su nombre volvió a salir en la presentación oficial del técnico mexicano.

Aguirre fue preguntado por uno de los muchos periodistas mexicanos que acudieron a la rueda de prensa por la posibilidad de fichar a Lira, sobre lo que el veterano técnico respondió: “Yo soy empleado del club y no manejo dinero ni presupuestos. Me sentaré con Braulio cuando los dos llevemos un tiempo prudente conociendo la situación y veremos qué necesitamos”.

Asimismo, el entrenador mexicano elogió las cualidades de su compatriota: “Erik es amigo y es un jugador sensacional, como muchos futbolistas mexicanos que pueden jugar perfectamente en Europa. Pero ahora mismo no te puedo contestar concretamente si tiene sitio en el Valencia”.